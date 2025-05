OnePlus Nord 4 in REGALO su Amazon: in sconto del 35%

Gli utenti si ritorvano a poter approfittare di uno sconto più unico che raro per l’acquisto di OnePlus Nord 4, un dispositivo che abbraccia la fascia intermedia della telefonia mobile, ma che convince appieno con prestazioni e specifiche tecniche di alto livello.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole sul suo acquisto, un prodotto che parte con l’offrire al consumatore un display da 6,74 pollici di diagonale, Fluid AMOLED di alta qualità con risoluzione di 1240 x 2772 pixel (densità di 451 ppi), sempre appoggiandosi comunque ad un refresh rate di 120Hz ed oltre 16 milioni di colori. Gli utenti riescono a godere di un buonissimo comparto fotografico, poiché nella parte posteriore si possono trovare due sensori differenti tra loro: principale da 50 megapixel e secondario da 8 megapixel di alta qualità.

OnePlus Nord 4: un prezzo assurdo valido per poco su Amazon

OnePlus Nord 4 può essere vostro con il massimo risparmio possibile ed immaginabile, infatti il suo listino di 499 euro non è più rispettato, ma l’acquisto dello smartphone è possibile con una riduzione effettiva del 35%, per arrivare in questo modo a dover sostenere un investimento effettivo di soli 326,11 euro. Ordinatelo premendo qui.

Le altre specifiche

Lo smartphone non delude le aspettative nemmeno da un punto di vista grafico, con nella parte posteriore la presenza di due sensori: un principale da 50 megapixel ed un ultragrandangolare da 8 megapixel. Spostandoci anteriormente, invece, spicca la presenza di un frontale da 16 megapixel con anche apertura F2.4, il tutto per riuscire a realizzare video al massimo in 4K a 60fps. La connettività è rappresentata dalla presenza di WiFi 6 dual-band, con supporto a bluetooth 5.4, USB type-C 2.0, chip NFC e GPS. La batteria, se tutto questo non vi dovesse bastare, è composta da un componente da 5500mAh.