Kingdom Hearts 4: qualcosa si muove per il prossimo titolo

Kingdom Hearts 4: un videogioco epico tra Disney e Final Fantasy

Uno dei titoli più attesi ma anche più enigmatici all’interno del panorama video ludico globale sicuramente è la attesissimo prossimo capitolo della saga di Kingdom Hearts, il quale rappresenterà in termini semplicistici il quarto capitolo della saga, ma che allo stesso tempo incarna uno tra i tantissimi titoli disponibili, di quest’ultimo però allo stato attuale si sa veramente poco, l’azienda coinvolta nella sua produzione, Square Enix dopo un primo trailer rilasciato parecchi anni fa è stata colpevolmente in silenzio al punto Da sentirsi obbligata nelle scorse settimane a rilasciare un’immagine teaser che raccoglieva il proprio interno numerosi screenshot, segnale inequivocabile che i lavori procedevano e procedono tuttora per lo sviluppo di Kingdom Hearts 4.

Qualcosa si sta muovendo

A distanza di alcune settimane dal rilascio di quello screenshot, arrivano nuove voci di corridoio direttamente da Reddit secondo le quali i lavori stanno procedendo secondo la tabella di marcia al punto che l’azienda avrebbe iniziato i processi di doppiaggio del proprio videogioco, nello specifico sembra infatti che le sale di doppiaggio stiano lavorando per dare voce ai protagonisti e ai personaggi non giocabili del prossimo titolo in arrivo, nel dettaglio sembrerebbe confermata la partecipazione doppiatore Zach Pokres, il quale avrebbe avuto il permesso da parte dell’azienda di poter citare la propria partecipazione all’interno del titolo senza però scendere in dettagli troppo precisi in merito il proprio lavoro.

Si tratta senza dubbio di una notizia importante che quantomeno rassicura gli appassionati sottolineando come i lavori stiano procedendo seguendo tra l’altro una tabella di marcia abbastanza puntuale e precisa, ovviamente servirà attendere ancora parecchio tempo prima di poter vedere il titolo sul piccolo schermo funzionare sulle nostre console, ma almeno è un segnale che l’azienda non si è dimenticata di portare avanti i lavori e soprattutto non sta valutando neanche per sbaglio l’idea di una cancellazione.