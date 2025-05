One UI 8 nei Galaxy AI: l’esperienza cambia per sempre

Con One UI 8, tutto cambia. L’interfaccia firmata Samsung entra in una nuova epoca tecnologica e porta con sé intelligenza multimodale, un design adattivo e suggerimenti proattivi. Nessun’altra versione è mai stata lanciata insieme a nuovi dispositivi pieghevoli. Questa volta sì. L’arrivo è previsto per l’estate, proprio sui nuovi modelli Galaxy foldable, poi a seguire su altri dispositivi. Per chi è impaziente, il programma beta è già disponibile per Galaxy S25 in sei Paesi, tra cui Stati Uniti e Corea. La forza dell’AI sta nella multimodalità: lo smartphone comprende cosa accade sullo schermo e agisce di conseguenza. Tutto diventa più naturale, più immediato, più personale. L’interfaccia si adatta perfettamente a ogni formato Galaxy. Nessuno sforzo, solo funzionalità. Anche i suggerimenti si evolvono. Non sono più notifiche. Sono consigli dinamici, pensati per rispondere in tempo reale alle esigenze dell’utente.

Tecnologia, privacy e semplicità vanno di pari passo nei Galaxy

One UI 8 trasforma il dispositivo in un assistente intelligente e invisibile. Grazie alla sinergia con Google e Android 16, Samsung porta l’esperienza Galaxy oltre i limiti. Strumenti come Now Bar e Now Brief offrono contenuti rilevanti al momento giusto. Le funzionalità nascono da uno sviluppo congiunto, alimentato da feedback reali. Anche la celebre modalità Samsung DeX ha influenzato Android 16, aprendo la strada a una modalità desktop più potente. La collaborazione tra colossi ha dato vita a una piattaforma fluida, ricca di personalizzazioni e aperta agli sviluppatori, grazie a nuove API.

One UI 8 protegge i dati più sensibili con Samsung Knox Vault. Il sistema isola le informazioni importanti, impedendo accessi indesiderati. La privacy resta sempre sotto controllo, grazie alla gestione locale dei dati, combinata con il supporto cloud. La trasparenza è totale. Anche le attività quotidiane diventano più semplici. La nuova funzione Auracast consente connessioni audio multiple via Bluetooth LE Audio. Basta un QR. Nessuna configurazione. Dall’app Promemoria alla condivisione rapida con Quick Share, tutto è progettato per semplificare. Anche le richieste di assistenza passano per QR o NFC, senza moduli né attese. Il futuro di Galaxy AI è già iniziato e stavolta non si tratta di rivoluzione.