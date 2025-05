Lynk & Co 08: il nuovo SUV plug-in conquista l’Europa

Arriva in Europa il nuovo Lynk & Co 08, pronto a farsi notare con proporzioni decise e dettagli accuratamente studiati. Con 4.820 mm di lunghezza, 1.915 mm di larghezza e 1.685 mm di altezza, il nuovo SUV plug-in si inserisce nel segmento medio-alto con stile imponente. Il passo di 2.848 mm promette comfort e stabilità anche nei tragitti più lunghi. Il frontale è dominato da una firma luminosa a tre segmenti LED, identità visiva già vista sul SUV Lynk & Co 02. Le maniglie a scomparsa danno pulizia alla fiancata, mentre il tetto spiovente si chiude con uno spoiler discreto ma aerodinamico. Il posteriore si fa notare per i gruppi ottici sottili, a sviluppo orizzontale, che allargano visivamente la carreggiata. Il bagagliaio del SUV Lynk & Co 08 offre 540 litri in configurazione standard. Abbattendo poi gli schienali dei sedili posteriori si arriva a ben 1.254 litri, rendendolo adatto anche ai lunghi viaggi in famiglia.

Un abitacolo moderno e potenza ibrida nel nuovo SUV Lynk & Co

All’interno, Lynk & Co 08 sceglie uno stile minimalista che esalta l’uso intelligente degli spazi. Il guidatore ha davanti a sé un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, mentre al centro domina un touchscreen da 15,4 pollici, finestra su infotainment e connettività. Non manca un assistente vocale integrato, pronto a rispondere ai comandi. Sul tunnel centrale si trova il pad per la ricarica wireless dello smartphone, una presenza ormai imprescindibile. Qualità percepita elevata, materiali curati, atmosfere da salotto hi-tech.

Il Lynk & Co 08 possiede un motore ibrido. Un benzina 1.5 litri da 137 CV lavora in tandem con un’unità elettrica da 208 CV, alimentata da una batteria da 39,6 kWh. I numeri parlano chiaro: 200 km in modalità elettrica WLTP. Cosa vuol dire? Spostamenti quotidiani a zero emissioni, senza rinunciare alla libertà di poter viaggiare a lungo. Con il serbatoio pieno e la batteria carica, con il modello Lynk & Co si superano 1.000 km di percorrenza totale. La ricarica avviene in corrente continua fino a 85 kW e in alternata fino a 11 kW. Le prestazioni restano non dichiarate, ma la scheda tecnica lascia intuire una guida dinamica e fluida. Sono due gli allestimenti disponibili, il Core a 52.995 euro ed il More a 56.995 euro.