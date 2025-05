I nuovi Galaxy pieghevoli sono pronti a invadere le vetrine

Il debutto ufficiale dei nuovi pieghevoli Samsung è atteso per luglio, ma le prime informazioni sono già state rivelate. Le unità dimostrative dei prossimi Galaxy Z Fold7, Z Flip7 e Z Flip7 FE infatti, sono in fase di distribuzione ai rivenditori. Questa mossa non solo anticipa il lancio, ma fa pensare che l’azienda coreana voglia puntare molto sul fronte della visibilità. Le indiscrezioni sono state diffuse dal leaker Max Jambor, che ha avuto accesso a documenti di spedizione interni. Anche se i file non sono stati resi pubblici, la loro esistenza conferma l’inizio del processo logistico.

Galaxy Flip7 FE: continuità mascherata da novità

La produzione sarebbe cominciata lo scorso 30 aprile, secondo le stesse fonti. Ciò implica che la filiera è ormai pienamente operativa e pronta ad affrontare le richieste del mercato. L’aspetto più curioso riguarda proprio il modello “FE”, la versione più economica della linea. Galaxy Z Flip7 FE, identificato dal codice B7R, era inizialmente previsto come un rilascio posticipato. Le informazioni attuali però indicano che sarà presente fin dal primo giorno, quantomeno a livello dimostrativo nei negozi.

Ciò che emerge è che il Galaxy Z Flip7 FE sarà in gran parte una rivisitazione del precedente Z Flip6. Il peso, ad esempio, resta invariato a 187 grammi. Anche lo schermo esterno non dovrebbe subire modifiche, a differenza del Flip7 “standard” che sarà dotato di un display più ampio. Il vero cambiamento, semmai, è nel processore. Il Flip7 FE monterà un Exynos 2400 al posto dello Snapdragon 8 Gen 3 presente sul Flip7. Questo potrebbe influire sulle prestazioni, ma aiuterebbe a contenere i costi.

Non è ancora chiaro se Samsung adotterà una strategia a doppio chip, con Exynos in alcuni mercati e Snapdragon in altri. Sono emersi indizi in tal senso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. L’intento dell’azienda appare comunque chiaro. Insomma, essa intende ampliare il pubblico dei pieghevoli, offrendo modelli più accessibili senza rinunciare all’estetica e al formato. A questo punto resta solo da attendere luglio per vedere se tali promesse saranno mantenute.