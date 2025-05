DJI a lavoro su nuovi dispositivi: una action cam e tre droni

DJI si prepara a stupire ancora con una serie di novità che potrebbero arrivare già nei prossimi mesi. Secondo le ultime voci di corridoio, rilanciate in particolare da DroneXL, il portfolio del colosso cinese si arricchirà di tre nuovi droni (Mini 5 Pro, Avata 3 e Neo 2) e di una piccola action cam indossabile (Osmo Nano). A tali dispositivi si aggiungerebbero anche altri due accessori in fase di sviluppo. Un microfono Mic 3 e una videocamera a 360 gradi Osmo 360. Il protagonista assoluto di tali anticipazioni è senza dubbio il Mini 5 Pro. Erede diretto dell’apprezzatissimo Mini 4 Pro, che dovrebbe debuttare in autunno, con una probabile finestra di lancio fissata a settembre.

I dettagli emersi sui nuovi dispositivi DJI

Grazie ai documenti depositati presso la FCC americana, sono emerse alcune informazioni utili. Tra cui è stata diffusa la potenza della batteria che salirà a 33,5 Wh. Un dettaglio che rappresenta un vantaggio per l’autonomia. Secondo alcune voci, infatti, il nuovo modello potrebbe volare ininterrottamente per tempi più lunghi, spingendosi a coprire distanze maggiori senza rinunciare alla stabilità. Anche il sistema di trasmissione video vedrebbe un potenziamento, con un range stimato fino a 25 chilometri.

Nell’area FPV e indoor, DJI sarebbe già al lavoro su due prototipi inediti: l’Avata 3 e il Neo 2. Il primo, evoluzione dell’Avata 2, mostra alcune modifiche estetiche e strutturali di rilievo. La batteria viene spostata verso la coda per un migliore bilanciamento, mentre il corpo centrale e il modulo fotocamera appaiono più massicci. Le eliche diventano quadripale, scelta che potrebbe migliorare sensibilmente la manovrabilità in spazi ristretti e garantire una maggiore precisione. Il Neo 2, invece, si distingue per un sistema di protezione delle eliche ridisegnato.

Ma DJI non si ferma ai droni: l’azienda pare stia sviluppando anche una action cam compatta, la Osmo Nano. Pensata per il pubblico sportivo e per chi ama documentare ogni avventura. Dalle carte della FCC emerge che si tratterà di una videocamera indossabile dotata di display modulare. Anche in tal caso, i dettagli tecnici restano avvolti nel mistero, ma le bozze indicano uno stadio di sviluppo avanzato.

A completare il quadro c’è Mic 3, un microfono di nuova generazione. A cui si aggiunge Osmo 360, una videocamera panoramica in grado di catturare ambienti a tutto tondo. Per tali ultimi due prodotti, però, non esistono al momento riferimenti concreti. Non resta che attendere le prime dichiarazioni ufficiali da DJI.