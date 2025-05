Appstinence: il digital detox di Harvard per la Gen Z dipendente dallo smartphone

Tra scroll infiniti e notifiche costanti, il tempo scivola via. Appstinence, ideato da Gabriela Nguyen, 24 anni, sta cercando di spezzare questa spirale. Studentessa ad Harvard, cresciuta nella Silicon Valley, ha vissuto in prima persona la morsa della iperconnessione. Aveva un iPod a nove anni, un’intera adolescenza scandita da app, messaggi e feed. La tecnologia sembrava una promessa di vicinanza che è poi divenuta, invece, un vuoto. Nessuno aveva mai detto che fosse possibile fermarsi e così ha iniziato un percorso, non lineare, verso la disintossicazione digitale. Dopo i tentativi falliti con limiti e detox temporanei, ha deciso di tagliare tutto. Ha scelto un dumb phone, privo di internet. Nessun social, nessuna distrazione, solo le più classiche funzioni di uno smartphone.

Cinque passi per liberarsi dallo smartphone

Appstinence si basa sul metodo delle 5D: Decrease, Deactivate, Delete, Downgrade, Depart. Ogni fase rompe precisamente un anello della dipendenza. Si inizia riducendo l’uso e si termina poi con il distacco totale. Secondo Nguyen, solo l’assenza completa svela la portata del condizionamento e le statistiche confermano il problema. Oltre 6,8 miliardi di persone usano lo smartphone con costanza, mentre il 6,3% soffre di dipendenza. Ogni giorno piovono messaggi, notifiche, stimoli. Rispetto a dieci anni fa, aumentati del 427%. Si parla, ci si distrae, si controlla il telefono. Appstinence presenta coaching, strumenti pratici, spazi di confronto. La tecnologia ha avuto il controllo, ma ora è tempo di riprenderselo.

Non è un caso isolato. In Olanda, The Offline Club propone incontri in caffè senza dispositivi. Si legge, si parla, si suona. Anche Milano è stata contagiata. La Gen Z non è solo schermo. Vuole relazioni autentiche, silenzi condivisi, tempo non interrotto. Chi ha creato Appstinence è convinto si possa vivere senza i social, senza uno smartphone costantemente sotto le dita e vivere senza connessione. Farlo insieme rende tutto ancora di più semplice. L’università resta il campo di azione principale ed intanto si discute anche dell’uso in aula, dove lo sguardo non incontra più quello del docente, ma uno schermo. In un mondo in cui tutto è notificato, ogni mossa è svelata, il vero lusso è saper sparire, anche solo per un po’ e godersi la vita senza smartphone.