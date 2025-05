Nothing Phone 1: niente Android 16

Di recente le attenzioni di tutta la community Android si sono spostate ovviamente sulla prossima versione in arrivo del sistema operativo del robottino verde, stiamo parlando ovviamente di Android 16 che sbarcherà su tutti i dispositivi in grado di supportarlo nel corso dell’anno, il tutto ovviamente si scontra con le recenti politiche aziendali dei grandi colossi della tecnologia che hanno cambiato le loro strategie in merito gli aggiornamenti garantiti sui loro dispositivi, un esempio abbastanza evidente è quello di Samsung che ha deciso di aumentare in maniera radicale gli aggiornamenti maggiori garantiti ai propri dispositivi arrivando addirittura a 6 anni di aggiornamenti.

Il primo Nothing Phone abbandona

A quanto pare però non per tutti i dispositivi sarà festa, un device che ad esempio non godrà della prossima versione di Android sarà il primo smartphone della famiglia Nothing, infatti il primo modello di questa società è stato lanciato con tre aggiornamenti maggiori garantiti e così sarà, infatti il dispositivo è arrivato sul mercato con Android 12 per poi ricevere la versione numero 13, la numero 14 e la numero 15, dunque non riceverà Android 16, il tutto è stato anche confermato da un portavoce dell’azienda che ha specificatamente sottolineato come il dispositivo non verrà aggiornato all’ultima versione di Android in arrivo nel corso dell’anno.

L’azienda dunque è rimasta coerente con quanto dichiarato in precedenza e non ha deciso di fare un regalo a sorpresa a tutti quei consumatori che avevano deciso di puntare sul dispositivo lanciato ormai molti anni fa, probabilmente si tratta di una decisione dettata anche dalle limitazioni hardware che probabilmente non permetterebbero il sistema operativo di girare come dovrebbe e che magari imporrebbero alla società un lavoro di ottimizzazione non indifferente che andrebbe a sottrarre tempo e risorse che probabilmente Nothing vorrebbe impegnare in altro.

Se dunque siete in possesso di questo device, purtroppo non potrete godere del supporto ufficiale di Android 16 e se vorrete installare tale aggiornamento, dovrete rivolgervi a ROM di terze parti.