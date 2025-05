Notebook Acer a prezzo dimezzato su Amazon: costa pochissimo

Amazon è pronta a regalarvi una nuova perla, oggi potete pensare di acquistare un notebook Acer ad un prezzo molto più basso di quanto accaduto effettivamente in passato. Il modello attualmente in promozione è l’Acer Aspire 3 (codice A315-59-5067), si tratta di un prodotto che presenta una diagonale di 15,6 pollici, con tecnologia IPS LCD, ma soprattutto una risoluzione FullHD.

Sotto il cofano si può trovare un processore di fascia media, un Intel Core i5 di dodicesima generazione (i5-1235U), alle cui spalle viene posizionata una configurazione nel complesso molto buona: 16GB di RAM DDR4 ed anche 512GB di memoria interna su SSD PCIe NVMe. La scheda grafica non è dedicata, infatti le sue prestazioni possono generalmente essere considerate solo nella media, trattasi di una Intel Iris Xe.

Acer Aspire 3 in offerta oggi su Amazon

Acquistare questo notebook Acer Aspire 3 è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, Amazon ha in serbo una sorpresa non da poco con la promozione che viene attivata in automatico, disponibile a questo link, e che abbassa il livello di spesa d’acquisto del prodotto a soli 419 euro.

Lo chassis è realizzato direttamente in plastica, di colorazione argentata con finitura opaca su tutta la superficie, presentando inoltre una tastiera a isola completamente retroilluminata, i cui tasti sono ben distanziati tra loro, con una corsa non troppo profonda e facilmente utilizzabili anche per lunghe sessioni di digitazione. Nella parte superiore è possibile trovare una webcam con risoluzione HD (720p), nonché comunque un design tutt’altro che impossibile: 1,78kg per uno spessore di soli 19,9 millimetri, sempre affidandosi ad una batteria che offre una buona autonomia generale dalla lunghissima durata per tutti gli utenti.