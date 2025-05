Realme GT 7 già in offerta folle su Amazon: sconto di 100 euro

Sono trascorse pochissime ore dal lancio di Realme GT 7, ma Amazon ha già deciso di compiere un grande balzo in avanti verso la propria community, con una promozione veramente speciale, capace di abbassare di addirittura 100 euro il valore finale dell’ordine, senza dover minimamente rinunciare alla versione più desiderata del nuovo smartphone di fascia medio-alta.

Il dispositivo è caratterizzato da un peso di 203 grammi, con dimensioni che si aggirano sui 162,42 x 76,97 x 8,25 millimetri di spessore. Il suo display è da 6,8 pollici, con risoluzione di 1280 x 2800 pixel, un LTPO AMOLED di alta qualità, che si appoggia ad un refresh rate a 144Hz, oltre 16 milioni di colori e densità di 453 ppi. Il comparto fotografico è rappresentato da due sensori nella parte posteriore, di cui un principale da 50 megapixel, che viene seguito direttamente a ruota da un secondario da 8 megapixel, il tutto per arrivare a realizzare scatti di 8192 x 6144 pixel e riprendere in 4K a 60fps.

Realme GT 7: che offerta su Amazon

La promozione, che potete raggiungere premendo questo link, è attiva direttamente sulal variante da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna di Realme GT 7. Il suo listino sarebbe di 749,99 euro, ma solamente per questi giorni è previsto uno sconto effettivo di 100 euro, il che lo porta a costare in definitiva solamente 649,99 euro.

I plus di questo dispositivo sono davvero tantissimi, acquistando la versione inserita nel nostro articolo potrete ricevere in omaggio il caricabatterie da 120W (altrimenti non incluso in confezione), per ricaricare l’incredibile batteria da 7000mAh, capace di garantire una autonomia davvero più unica che rara, forse tra le migliori di sempre, in dimensioni complessivamente ridotte.