Quick Share si aggiorna: condivisione dati anche senza Wi-Fi

L’innovazione nel mondo Android passa anche attraverso piccoli ma significativi miglioramenti. Google ha infatti introdotto una funzione molto attesa all’interno di Quick Share. Questo è il sistema che permette di trasferire i file tra i dispositivi. La novità principale riguarda la possibilità di utilizzare la rete dati mobile per completare la condivisione. Quindi non si è più vincolati solo ed esclusivamente alla connessione Wi-Fi. Questo aggiornamento consente agli utenti di inviare i contenuti anche quando la connessione diretta viene interrotta. Mantenendo così una perfetta continuità del trasferimento.

Aggiornamento Quick Share: una svolta per l’esperienza utente Android

La funzione, annunciata per la prima volta a febbraio 2025, era inizialmente disponibile solo nella versione beta di Google Play Services. Ora, con il rilascio della versione stabile 2.58, la novità è accessibile a un pubblico più ampio, anche se la diffusione mondiale è ancora in corso. La nuova opzione “Usa dati mobili” consente quindi di sfruttare il piano dati per proseguire la condivisione, ma con l’avvertenza che potrebbe comportare costi aggiuntivi a carico dell’utente in base al proprio operatore telefonico.

L’ecosistema Android deve gran parte del suo successo alla capacità di Google di innovare costantemente l’esperienza d’uso. Quick Share è solo uno degli strumenti su cui si concentra l’azienda per garantire facilità e praticità nella gestione dei file. La possibilità di sfruttare anche la rete dati mobile rappresenta un miglioramento significativo. Soprattutto in situazioni in cui la connessione Wi-Fi non è disponibile oppure è instabile.

La funzione è già stata riscontrata su alcuni dispositivi che sono dotati delle versioni beta di Android 15 e 16 QPR1. Ma i rumors indicano che è destinata a raggiungere tutti gli utenti in tempi molto brevi. L’implementazione dimostra l’attenzione di Google nel rispondere alle esigenze di chi utilizza quotidianamente lo smartphone per scambiarsi contenuti in modo rapido e senza interruzioni. Non resta che attendere il rollout completo della funzione, che promette di rendere Quick Share uno strumento ancora più versatile.