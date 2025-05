HP Omnibook 5: arriva la nuova serie con chip Snapdragon e AI

HP ha svelato una novità interessante per il settore laptop. Si tratta della nuova gamma OmniBook 5. Si tratta di una serie di dispostivi basati sui nuovi processori Qualcomm Snapdragon X e X Plus. I nuovi modelli sono disponibili in due formati con schermi da 14 e 16 pollici. Promettono un’autonomia che può superare le 34 ore di funzionamento continuativo. Inoltre, al momento della ricarica, HP Fast Charge permette di recuperare il 50% della capacità in soli 30 minuti. Ciò grazie al caricabatterie da 65W. I nuovi OmniBook 5 sfoggiano un telaio in alluminio leggero, realizzato anche con materiali riciclati e plastiche recuperate dagli oceani. Scelta in linea con l’impegno di HP verso la sostenibilità. Il peso contenuto e le dimensioni compatte ne fanno compagni ideali per chi si sposta spesso o per chi desidera un notebook estremamente trasportabile.

HP presenta i suoi nuovi laptop: ecco i dettagli