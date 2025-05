Google Pixel 10 spunta in una prima immagine reale: quali saranno i colori

Il prossimo flagship di casa Google inizia a mostrarsi. Durante il fine settimana sono emerse nuove indiscrezioni sulla gamma Pixel 10, accompagnate da un primo scatto reale che sembra ritrarre la versione Pixel 10 Pro XL in colorazione Ossidiana, molto simile a quella già vista sui Pixel 9. Si tratterà di una gamma smartphone improntata ancora una volta sull’intelligenza artificiale e sulle capacità che verranno dunque concesse agli utenti.

Avvistamento sul set di un video pubblicitario

La fonte principale della fuga di notizie sarebbe un utente che ha assistito alla realizzazione di un video promozionale, riuscendo a catturare alcuni dettagli interessanti. Oltre a fotografare il dispositivo, avrebbe anche avuto modo di osservare rapidamente lo storyboard del video, che si concentrerebbe sulle capacità fotografiche del telefono. Non mancano riferimenti alle funzioni basate su intelligenza artificiale, come la già nota “Add Me” introdotta con Pixel 9, pensata per aggiungere volti mancanti nelle foto di gruppo.

Le possibili colorazioni in arrivo

Parallelamente, il leaker Mystic Leaks ha diffuso quella che potrebbe essere la lista preliminare dei colori. Sul modello base, Pixel 10, ci sarebbero quattro opzioni:

Ossidiana;

Blu;

Iris;

Limoncello.

Per quanto riguarda Pixel 10 Pro, le tonalità previste sarebbero:

Verde;

Sterling (grigio chiaro);

Porcellana (bianco).

Tra queste spiccano Iris e Limoncello, nomi che fanno pensare a un viola acceso e a un giallo-verde brillante. Tuttavia, non è da escludere che i nomi finali vengano modificati prima del lancio, come già avvenuto in passato con il Pixel 7, il cui colore “Limoncello” venne poi rinominato “Lemongrass”.

Prime impressioni visive

L’unica immagine dal vivo del presunto Pixel 10 Pro XL mostra un design in continuità con i modelli precedenti: linee pulite, fotocamera orizzontale ben visibile e una finitura scura tipica della variante Ossidiana. Ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Google, ma le informazioni suggeriscono che la campagna marketing sia già entrata nella sua fase preparatoria.