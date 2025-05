Gemini Live

Google ha attivato su tutti gli smartphone Android compatibili le nuove funzioni di Gemini Live per la condivisione dello schermo e dei video in tempo reale. Si tratta di una delle novità più attese dell’assistente basato su intelligenza artificiale, che ora può interagire visivamente con l’utente durante l’uso del dispositivo.

Gemini Live attiva la condivisione schermo su Android

Le funzionalità avanzate di condivisione dello schermo e dei contenuti video erano state annunciate a inizio maggio, ma solo ora risultano disponibili globalmente. Secondo quanto comunicato da Google, tutti gli utenti con smartphone Android compatibili possono utilizzare Gemini Live per mostrare in tempo reale lo schermo all’assistente AI, facilitando il supporto e le interazioni contestuali.

La condivisione dello schermo consente a Gemini di visualizzare esattamente cosa l’utente sta facendo, aprendo nuove possibilità per l’assistenza tecnica, la navigazione nelle app o l’uso guidato. L’AI può così offrire indicazioni passo-passo, aiutare a compilare moduli o gestire impostazioni senza che l’utente debba descrivere verbalmente ogni dettaglio.

Oltre allo schermo, Gemini Live è ora in grado di ricevere flussi video dalla fotocamera dello smartphone, rendendo possibile l’analisi visiva dell’ambiente circostante. Questo tipo di interazione permette, ad esempio, di identificare oggetti, leggere testi o fornire spiegazioni visive in base a ciò che viene inquadrato.

Il sistema supporta anche richieste complesse come “aiutami a capire cosa c’è scritto su questo foglio” o “dimmi di più su questo oggetto che sto mostrando”. L’obiettivo è rendere l’assistente Gemini più proattivo e contestuale, in grado di rispondere anche a stimoli visivi e gestuali, non solo a comandi vocali o testuali.

Le nuove funzioni di Gemini Live sono disponibili sia su Android che iOS, ma al momento solo i dispositivi Android ricevono il pieno supporto alla condivisione dello schermo. Su iOS, le funzioni restano limitate a interazioni testuali e vocali, senza accesso allo streaming visivo in tempo reale.

Per poter accedere alla funzione, è necessario avere un dispositivo aggiornato all’ultima versione di Android e aver installato l’ultima release dell’app Google. L’attivazione avviene lato server, quindi non richiede aggiornamenti manuali. Non tutti i modelli più vecchi sono supportati: le prestazioni dipendono anche dalla potenza del processore e dalla presenza di componenti AI dedicati.

L’introduzione del supporto visivo interattivo spinge Gemini Live verso una modalità multimodale completa, in cui l’assistente può gestire testo, voce, immagini e video in modo integrato. Questa evoluzione allinea Gemini alle principali piattaforme AI in sviluppo, come ChatGPT-4o, che già adottano approcci simili.