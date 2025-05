WhatsApp introduce un filtro per le chat con l’IA

Le conversazioni con l’intelligenza artificiale stanno per ottenere uno spazio tutto loro su WhatsApp. Con l’ultimo aggiornamento della versione beta per Android, l’app sta testando una nuova funzione che introduce un filtro esclusivo per le interazioni con i chatbot. Non si tratta di un semplice ritocco grafico, ma di una vera e propria innovazione pensata per organizzare meglio i messaggi. L’obiettivo è quello di rispondere all’aumento dell’uso di strumenti basati su IA all’interno della piattaforma offrendo un’esperienza più ordinata e razionale.

WhatsApp fa un passo deciso verso l’integrazione dell’AI

Il filtro sarà visibile nella scheda “Chat”. Questo consentirà di separare automaticamente tutte le conversazioni con assistenti digitali e intelligenze artificiali. Nessuna configurazione manuale sarà necessaria al momento del lancio, la funzione sarà già attiva e pronta all’uso in automatico. Tale scelta punta a ridurre la confusione, evitando che i messaggi dei bot si mescolino con quelli personali o professionali. Sarà comunque possibile disattivare il filtro in ogni momento, accedendo alle impostazioni dell’app. La funzione resta quindi del tutto opzionale.

Questo nuovo strumento di gestione dei messaggi IA rappresenta solo l’inizio di un percorso che potrebbe portare a filtri ancora più sofisticati. Nel tempo, potremmo vedere opzioni per distinguere tra diversi tipi di chatbot o funzioni per controllare meglio le interazioni automatizzate. Lo scopo finale è rendere WhatsApp un punto di accesso centrale per la comunicazione non solo tra persone, ma anche tra utenti e sistemi intelligenti.

Il filtro resterà disponibile anche dopo la rimozione. Con un semplice tocco, sarà possibile riattivarlo in qualsiasi momento. La sua presenza permanente tra le opzioni dell’app riflette un’impostazione che punta sulla flessibilità. Non tutti gli utenti hanno le stesse abitudini, e WhatsApp sembra voler rispondere proprio a questa varietà. Le future versioni dell’app potrebbero persino espandere queste possibilità, rendendo l’intelligenza artificiale una componente sempre più integrata, ma mai invadente.