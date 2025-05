TIM porta la fibra anche nelle Aree Grigie: nuova offerta su rete Open Fiber

L’accesso a internet ultra-veloce non sarà più un’esclusiva delle grandi città. TIM ha annunciato, salvo variazioni, che da fine maggio 2025 renderà disponibile la propria offerta in fibra ottica FTTH anche nei comuni italiani classificati come “Aree Grigie”. In queste zone, dove non esiste una concorrenza di reti in fibra e dove FiberCop non è presente, TIM utilizzerà la rete di Open Fiber per proporre la sua offerta WiFi Casa.

Tutte le offerte fisse TIM prorogate fino al 28 giugno 2025

L’attivazione avverrà attraverso tutti i canali commerciali di TIM, con il supporto telefonico per la finalizzazione. La velocità promessa è quella della migliore fibra attualmente disponibile, ovvero fino a 1Gbps in download e 300Mbps in upload. Il processo di installazione prevede due interventi distinti. Il primo, effettuato da Open Fiber, porterà fisicamente la fibra all’interno delle abitazioni. Il secondo, riguarderà la consegna e la configurazione del modem TIM HUB Executive incluso nell’offerta. In attesa dell’attivazione, l’utente riceverà una SIM con Giga illimitati per due mesi.

La promo sarà in tutto simile a quella già attiva nelle Aree Bianche, sia in termini tecnici che di prezzo. Però, come avviene anche nelle altre aree servite da Open Fiber, non sarà possibile aggiungere l’opzione 10GB. L’obiettivo è quello di colmare il divario digitale portando connettività veloce anche dove prima c’erano solo soluzioni lente o instabili. Oltre alla novità nelle Aree Grigie, TIM ha deciso anche di prorogare il proprio intero catalogo di offerte per la rete fissa. L’intera gamma WiFi Casa resterà attivabile, comprese le opzioni con tecnologia FWA 5G e 4G, e le offerte Premium Base. Confermati anche gli sconti per giovani under 30, over 65 e per chi combina linea fissa e mobile. Proseguirà la promozione “Seconda Casa”, che consente ai già clienti di attivare una seconda linea a 14,90€ al mese.

Anche il programma TIM Unica Power sarà ancora disponibile, con Giga illimitati su mobile e la possibilità di azzerare il costo mensile se si collegano almeno tre SIM alla linea fissa. Le agevolazioni convergenti tra fisso, mobile, TV e dispositivi a rate saranno attive fino al 28 giugno 2025, salvo proroghe.