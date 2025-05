Powerbeats Pro 2, il prototipo trasparente

Ecco gli auricolari Powerbeats Pro 2.

L’immagine di un vero e proprio prototipo trasparente delle Powerbeats Pro 2 ha suscitato veramente tanto interesse da parte della community tech. Bisogna ringraziare Sonny Dickson che ha condiviso questo prodotto, noi comunque lo conosciamo come l’anticipatore di informazioni affidabili sui prodotti Apple. Il modello ancora mai ufficialmente rilasciato, ci mostra queste cuffie in una variante inedita che risulta trasparente lasciando vedere i componenti interni, questo dettaglio risulta molto affascinante per chi è amante della tecnologia.

Le Powerbeats Pro 2, vediamo il loro stile dettagliato.

Le Powerbeats Pro 2 sono state presentate dalla grande mela durante il mese di febbraio 2025 in diverse colorazioni classiche e raffinate. Comunque mai ci potevamo aspettare un design trasparente. Il prototipo è apparso online e rappresenta un esemplare unico, destinato a test interni o ancora in fase iniziale di sviluppo. Dickson pubblicando l’immagine a specificato che ancora non si può parlare di versione definitiva, ma comunque ancora non ha escluso completamente l’eventualità che Apple possa stabilire di produrre un modello simili in futuro. Ovviamente questo modello sarà rifinito con dettagli molto più accurati.

Non è la prima volta che vediamo dispositivi Apple in versione trasparente. In passato erano già trapelati dei prototipi AirPods realizzati con delle scocche semitrasparenti, mai rese al pubblico. Comunque nel 2023, Apple ha lanciato una versione dei Beats Studio Buds+ con una custodia trasparente, anche se meno esposta rispetto al nuovo modello di Powerbeats Pro 2. La trasparenza dei dispositivi audio risulta molto elegante e autentica, anche per vedere l’ingegnosità e i dettagli di oggetti elettronici cosi minimalisti. La struttura interna dei driver, in questo caso è visibile in maniera chiara. Nonostante il parere del leaker, non è chiaro se è una mossa interna alla fase di design oppure è una semplice strategia di marketing. Comunque la grande mela ancora non ha commentato riguardo l’immagine, vedremo l’evolversi della situazione.