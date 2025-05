Dodge Charger Daytona: debutto della muscle car a quattro porte

La nuova Dodge Charger Daytona berlina conquista al primo sguardo. La carrozzeria widebody, il profilo slanciato e la coda aggressiva la rendono riconoscibile in ogni dettaglio. Nonostante le due porte in più, l’identità muscolare è rimasta intatta. Stesso tetto, stesso portellone, stesso sguardo minaccioso, visibilmente è sempre la stessa, in pura essenza Dodge. Anche l’abitacolo conserva l’impostazione sportiva. Più accesso, più comfort, più spazio per chi siede dietro, specialmente nella zona testa. Bagagliaio ampio e sfruttabile. Il CEO Matt McAlear ha parlato di una berlina capace di mantenere lo stesso stile della coupé. Interni incentrati sul guidatore, sedili avvolgenti e materiali di qualità. Linee tese e superfici pulite enfatizzano un ambiente studiato per chi ama dominare la strada.

Prestazioni Dodge che bruciano l’asfalto

Sotto la carrozzeria si nasconde un cuore elettrico da 680 cavalli, pronto a scattare da 0 a 100 in poco più di 3 secondi. Il sistema a doppio motore elettrico da 400 Volt garantisce trazione integrale e una potenza scaricata a terra con brutalità. L’autonomia arriva fino a 388 km, con ricarica rapida dal 20 all’80% in appena 24 minuti con colonnina di livello 3. Sono disponibili modalità Sport, Track, Drag, Custom, ma anche funzioni come Drift e Donut per chi vive di adrenalina. Il sistema PowerShot regala un’esplosione di potenza con +40 cavalli per 10 secondi. Presente anche il rombo sintetico dello scarico Fratzonic, creato per chi cerca la vera adrenalina.

Ogni Dodge Charger Daytona offre di serie un HUD ad alta definizione, con proiezione diretta sul parabrezza. Al centro della plancia, il touchscreen da 12,3 pollici integra il sistema Uconnect 5, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay in modalità wireless. A completare l’offerta ci pensano i servizi Dodge Connected, che ampliano le funzionalità digitali del veicolo. Tutti i dettagli sono poi totalmente personalizzabili. Pacchetti, finiture, optional: nulla è lasciato al caso e per chi ama ancora il rombo reale, la versione Sixpack con motore termico arriverà entro fine anno.