Samsung, One UI 7: problemi di autonomia con la batteria, utenti furiosi

Secondo quanto riportato, l’ultima interfaccia rilasciata ufficialmente da Samsung, la One UI 7 basata su Android 15, avrebbe visto lamentarsi tantissimi utenti in possesso di uno smartphone Galaxy. Ci sarebbero infatti grossi problemi di autonomia. Sono state moltissime le segnalazioni anche dopo alcune settimane che dovevano essere di assestamento.

Utenti Galaxy S24 e Galaxy Fold in difficoltà

I possessori dei Galaxy S24, Galaxy S24+ e della serie Galaxy Fold sono tra i più colpiti. Molti utenti hanno riportato un drastico calo dell’autonomia rispetto alla versione precedente, One UI 6.1. Su Reddit, l’utente cs342 ha dichiarato che il suo Galaxy S24 Plus non riesce più a coprire l’intera giornata, mentre prima superava le sei ore di schermo acceso. Anche provando a limitare le applicazioni, non si è ottenuto alcun risultato. Alcuni utenti hanno persino tentato di cancellare la cache di sistema, senza però grandi miglioramenti. Altri si sono spinti a eseguire un ripristino delle impostazioni di fabbrica, ma anche questa soluzione sembra non aver risolto il problema.

Consigli e soluzioni proposte dagli utenti

Sul forum di Reddit e su altri canali social, molti utenti si stanno confrontando per trovare soluzioni. Alcuni suggeriscono di:

disattivare il Wi-Fi e il Bluetooth quando non necessari;

ridurre la luminosità dello schermo e impostare il tema scuro;

limitare l’uso delle animazioni e ridurre i servizi di localizzazione.

Tuttavia, queste soluzioni sacrificano l’esperienza d’uso e non sempre portano ai risultati sperati. La situazione è particolarmente frustrante per chi ha acquistato modelli di fascia alta, aspettandosi prestazioni di alto livello senza dover rinunciare alle funzioni avanzate. Al momento non ci sono dichiarazioni da parte di Samsung e dunque gli utenti non sanno se l’azienda stia lavorando ad una soluzione per questo problema che risulta molto importante. Si spera dunque in un aggiornamento che arrivi proprio per correggere la gestione energetica della nuova One UI 7.