Samsung Galaxy A56 in sconto shock su Amazon di 110 euro

Gli utenti al giorno d’oggi possono approfittare di una promozione molto interessante attivata da Amazon che permette di mettere le mani direttamente su uno smartphone di fascia media, con un risparmio comunque più che abbordabile ed alla portata di tutti. Stiamo parlando di Samsung Galaxy A56 5G, device che oggi può essere vostro a 439 euro solo su Amazon.

La scheda tecnica di questo dispositivo parte dalle dimensioni del display, un pannello da 6,7 pollici di diagonale, ottimo Super AMOLED con risoluzione 1080 x 2340 pixel e densità di 385 ppi, senza dimenticarsi del refresh rate che sale fino a 120Hz, ed anche della protezione Gorilla Glass Victus Plus. Il processore è di casa Samsung, trattasi di un octa-core con frequenza di clock che raggiunge 2,91 GHz, alle cui spalle è stata posizionata una GPU Xclipse 540, oltre ad una configurazione variabile che raggiunge il suo apice con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Samsung Galaxy A56: che offerta scontatissima su Amazon

Difficilmente avremmo mai pensato di poter assistere ad uno sconto tanto interessante su Amazon, il Samsung Galaxy A56 5G, ricordiamo nella sua variante da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, può essere acquistato di listino a 549 euro, ma solamente in questi giorni è in promozione di 110 euro (sconto del 20%), in modo da dover investire solamente 439,90 euro per il suo acquisto definitivo al seguente link.

E’ indubbio che le ottime specifiche dello smartphone non terminano con quanto vi abbiamo raccontato poco sopra, osservando meglio la scheda tecnica possiamo trovare un comparto fotografico di altissima qualità, con nella parte posteriore ben tre sensori differenti tra loro: 50 megapixel per il principale, 12 megapixel per l’ultragrandangolare e 5 megapixel per l’effetto bokeh/macro.