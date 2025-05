Lenovo rivoluziona il lavoro ibrido con desktop e monitor intelligenti

Lenovo, di recente, ha presentato una nuova generazione di desktop e monitor ottimizzati per l’intelligenza artificiale. Tutti pensati, in particolare, per rispondere alle varie esigenze degli attuali luoghi di lavoro. Stiamo parlando dei ThinkCentre M Series Gen 6. Essi rappresentano il cuore dell’innovazione, in quanto potenti, versatili e progettati per offrire prestazioni elevate in qualsiasi contesto. Lenovo infatti, propone soluzioni che spaziano dai tower ai mini-PC da un litro fino agli all-in-one, ognuno dotato di tecnologie AI integrate per una gestione intelligente delle risorse.

Lenovo ThinkVision: monitor evoluti per un ufficio più sostenibile e performante

Lenovo con questi dispositivi si pone l’obiettivo di rendere il lavoro più fluido, creativo e sicuro. Grazie ai processori Intel Core Ultra e alle unità NPU opzionali da 30 fino a 260TOPs, i nuovi desktop gestiscono con facilità attività complesse come progettazione 3D, analisi dati e addestramento di modelli AI. In più, le funzionalità di protezione ThinkShield e la crittografia avanzata dei dati tramite chip dTPM 2.0 assicurano un livello di sicurezza conforme agli standard aziendali più esigenti.

Accanto ai desktop, Lenovo presenta anche la nuova serie di monitor ThinkVision T Gen 40. Questi display combinano alta qualità visiva, gestione remota avanzata e un design responsabile. Dotati di una copertura colore sRGB del 99%, i pannelli offrono immagini precise e vivaci, ideali per applicazioni grafiche e ambienti multitasking. La frequenza di aggiornamento tra 48 e 120Hz consente poi di ottimizzare il consumo energetico senza rinunciare alla fluidità.

Pensati per semplificare la gestione IT, i monitor ThinkVision supportano la piattaforma Lenovo Display Fleet Manager, che consente aggiornamenti firmware rapidi e configurazioni centralizzate. L’attenzione all’ambiente è evidente nell’uso del 95% di plastica riciclata post-consumo e in imballaggi completamente privi di plastica. Infine, la ricarica veloce fino a 100W via USB-C rende questi monitor perfetti per ogni tipo di lavoro, soprattutto per quello in cui un solo cavo può alimentare interi flussi operativi.