O-Wind: la turbina sferica che cattura il vento da ogni direzione

Immagina una turbina eolica che non deve girarsi ogni volta che cambia il vento. Una che non si lamenta se l’aria arriva da sinistra, da destra o perfino dall’alto. È quello che promette la O-Wind, una piccola rivoluzione nel mondo dell’energia urbana, creata da O-Innovations e vincitrice del James Dyson Award. A prima vista sembra una sfera di design, più simile a un oggetto d’arte che a un generatore, ma il suo segreto sta tutto nella forma: una sfera che cattura il vento da qualsiasi direzione.

O-Wind porta l’energia eolica sui tetti delle città, senza pale

Sì, hai capito bene: non importa da dove soffi il vento, O-Wind è pronta a trasformarlo in elettricità. Come ci riesce? Con un trucco della fisica chiamato Effetto Venturi (niente paura, lo spieghiamo tra un attimo). L’aria entra nei canali della sfera, che sono stati progettati apposta per creare zone di diversa pressione. Questo sbilanciamento fa ruotare l’intera struttura lungo un asse unico, mettendo in moto un generatore interno. Il risultato? Energia elettrica, pronta da usare o da immagazzinare.

Ma attenzione: non basta piazzarla su un tetto a caso e aspettarsi miracoli. La resa dipende molto da dove e come la installi. L’azienda fornisce strumenti per valutare le condizioni ambientali — direzione e intensità del vento, presenza di turbolenze, ostacoli vicini — perché ogni città è un piccolo labirinto di correnti d’aria. E per far lavorare bene questa turbina, serve il posto giusto.

Perché è così interessante? Beh, da decenni si cerca un modo per sfruttare il vento in città, ma finora con poco successo. Gli edifici creano vortici, ombre aerodinamiche e flussi irregolari. Le classiche pale eoliche si trovano meglio in mezzo ai campi o su una collina, non tra grattacieli e antenne. O-Wind potrebbe essere la prima a cambiare davvero le regole del gioco.

In più, è silenziosa e sicura, quindi perfetta per edifici residenziali o uffici. E se pensiamo a un futuro dove ogni condominio può contribuire un po’ alla produzione di energia pulita, questa sfera potrebbe diventare un’alleata preziosa. Una piccola sfera, sì, ma con grandi ambizioni.