Google Play Store

Google ha iniziato il rollout di una nuova funzione nel Play Store, chiamata “Topic”, che permette di esplorare contenuti per argomenti tematici. Si tratta di un aggiornamento lato server già in distribuzione negli Stati Uniti, e destinato a raggiungere progressivamente anche altri mercati. L’obiettivo è rendere la scoperta di app e giochi più semplice e personalizzata.

Play Store introduce “Topic”: contenuti organizzati per interessi

La nuova sezione Topic (in italiano “Argomenti”) è visibile nella scheda “Per te” del Play Store. A differenza delle tradizionali categorie (come giochi, produttività, fotografia), i topic non sono basati su classificazioni fisse, ma su temi dinamici costruiti da Google in base a tendenze, stagionalità e preferenze utente.

Ogni topic raccoglie app e giochi correlati, suggeriti in base a uno specifico interesse. Alcuni esempi già attivi negli Stati Uniti includono argomenti come “gestione del tempo”, “fitness a casa”, “giochi offline”, “strumenti per la scuola” e “rilassamento”.

Secondo quanto osservato nelle prime implementazioni, i topic vengono aggiornati regolarmente e si adattano alle abitudini d’uso individuali. Google utilizza dati di interazione, cronologia di installazione e preferenze dichiarate per proporre argomenti rilevanti all’utente. L’interfaccia mostra una selezione curata di contenuti per ciascun topic, con app valutate, consigli editoriali e anteprime.

Questa logica si distingue da quella delle semplici classifiche, in quanto cerca di proporre app utili in contesti specifici, piuttosto che promuovere solo le più scaricate o popolari. L’esperienza di navigazione è progettata per essere più tematica e guidata, con percorsi personalizzati basati sugli interessi dell’utente.

La funzione Topic è attualmente in fase di rilascio negli Stati Uniti. Google non ha comunicato una data ufficiale per il rollout globale, ma la comparsa in diverse versioni recenti del Play Store suggerisce che l’estensione ad altri paesi, tra cui l’Europa, potrebbe avvenire nelle prossime settimane.

Per il momento, non è necessario aggiornare l’app manualmente: l’attivazione avviene lato server, quindi anche con la stessa versione del Play Store alcuni utenti potrebbero già vedere la nuova sezione mentre altri no.

Con la sezione Topic, Google cerca di migliorare la scoperta di contenuti, rendendola più simile a quella delle piattaforme di streaming. Come accade su servizi come YouTube o Netflix, anche il Play Store punta a suggerire app contestuali, organizzate in base ai comportamenti reali e non solo alle classificazioni standard.

La novità si inserisce in un percorso più ampio di personalizzazione della piattaforma, già avviato con i suggerimenti su misura, le notifiche per app simili a quelle usate e le schede editoriali tematiche. Topic rappresenta l’evoluzione di questo approccio, puntando su esperienze guidate e adattive.