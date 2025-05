Windows 11, il tasto destro sta per ottenere nuove funzioni AI: ecco quali

Microsoft continua ad arricchire Windows 11 con strumenti basati su AI, e tra le novità in arrivo spicca un aggiornamento che rende il tasto destro, e di conseguenza anche il menu contestuale che ne viene fuori, molto più potente. Nelle build attualmente in test sul canale Dev, alcuni utenti hanno già accesso a nuove azioni intelligenti direttamente da Esplora file.

Queste azioni permettono, ad esempio, di sfocare lo sfondo di un’immagine, rimuovere oggetti indesiderati, oppure avviare una ricerca visiva tramite Bing. Per i documenti, sarà possibile chiedere un riassunto automatico di file Office, funzionalità che si integrerà gradualmente nei servizi OneDrive e SharePoint per chi dispone di una licenza Microsoft 365 commerciale con accesso a Copilot.

Attualmente, le quattro azioni in fase di test includono: ricerca visiva Bing, sfocatura dello sfondo, cancellazione oggetti (entrambe ereditate da Foto), e rimozione dello sfondo tramite Paint. Tutto questo direttamente dal clic destro su un file, senza bisogno di aprire app esterne.

Migliorie anche per widget e risparmio energetico su Windows 11

Oltre alle funzioni AI, Microsoft sta lavorando a un nuovo layout per i widget. L’obiettivo è creare una bacheca più ordinata, personalizzabile e realmente utile, allineandola con le tendenze di altri sistemi operativi che puntano sull’informazione rapida e a colpo d’occhio.

In parallelo, arriva una nuova funzione chiamata User Interaction-Aware CPU Power Management, pensata per migliorare l’efficienza energetica. Il sistema riduce automaticamente i consumi quando il PC non viene usato attivamente, per poi tornare alla piena potenza non appena si riprende l’interazione. Un’ottimizzazione discreta, ma efficace per prolungare la durata della batteria e migliorare la reattività generale del sistema.

Con queste modifiche, Microsoft conferma la volontà di integrare l’intelligenza artificiale in modo pratico e accessibile, rendendo Windows 11 sempre più moderno, efficiente e allineato alle esigenze attuali degli utenti. Bisogna dunque solo attendere che tutto sia effettivo.