Android 16, nuova modalità split-screen estrema: ecco come sarà

Si parla insistentemente in queste ore di una novità che farà il suo debutto con il prossimo sistema operativo Android 16 lanciato da Google. Si tratta della nuova modalità split-screen estrema la quale permetterà a due applicazioni di essere affiancate in contemporanea sul display dello smartphone e seguendo svariate proporzioni. Oltre al 50:50 o 70:30, ci sarà anche il nuovo 90:10, che permette di dare quasi tutto lo spazio a un’app, lasciando solo una piccola finestra per l’altra.

Come funziona la modalità split-screen 90:10

Chi usa costantemente la modalità split-screen di Android può utilizzare senza problemi due applicazioni in contemporanea, sfruttando però la nuova versione del sistema operativo si potrà attribuire ad una delle applicazioni in questione il 90% della porzione del display.

Per attivarla, basta trascinare una delle app verso l’alto o il basso dello schermo;

La seconda app resterà visibile nel piccolo pannello del 10%, pronta per un accesso rapido;

Con un semplice tap, le due app possono scambiarsi di posizione, mantenendo sempre il rapporto 90:10.

Quando è utile la modalità 90:10

Questa funzione è perfetta per chi ha bisogno di tenere sotto controllo due app senza distrazioni. Ecco alcuni esempi pratici:

Leggere un documento in Chrome nel pannello principale, mentre l’app per prendere appunti resta a portata di mano nel pannello ridotto;

Scrivere una mail in Gmail , mantenendo il calendario visibile nel piccolo spazio per verificare rapidamente gli appuntamenti;

Guardare un video in streaming, mantenendo attiva una chat o una nota per annotare idee.

Quando arriverà e su quali dispositivi

La modalità split-screen 90:10 è attualmente in fase di test e non è ancora disponibile per il pubblico. Non è chiaro se sarà inclusa nella prima versione stabile di Android 16, prevista per giugno, o se arriverà in un aggiornamento successivo.

La funzione sembra ispirarsi all’implementazione già vista su alcuni dispositivi OnePlus, dove il multi-tasking flessibile è una delle caratteristiche più apprezzate. Con Android 16, però, Google potrebbe portare questa opzione a un pubblico molto più ampio.