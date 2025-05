Truffa pericolosa in Italia: un messaggio ha derubato migliaia di utenti così

Gli inganni nascono e crescono per fregare gli utenti, anche quelli che all’apparenza sono più esperti in materia. Una truffa può diffondersi in svariati modi e in basso ci sono due messaggi che dimostrano proprio tutto ciò. Si tratta di due tentativi di phishing.

Truffa del casinò: state molto attenti, non c’è nulla di vero e non avete alcun giro gratis

Se non avete mai avuto a che fare con le truffe che parlano dei casinò online, siete di fronte ad uno dei mezzi più pericolosi utilizzati dai truffatori. La prima truffa è quella in basso, quella che fa credere di poter ricevere 4000 € gratis solo iscrivendosi ad un casinò. Eccola qui:

“Registrati oggi e ricevi 4.000 € GRATIS!

Buongiorno!

Vuoi far parte del Regno di Cazeus?

Approfitta dell’accesso a bonus esclusivi, dei più alti tassi di rendimento e di un servizio clienti cordiale.

Per ricevere il bonus non è necessario effettuare alcun deposito. Se vinci con un bonus, puoi farti accreditare il denaro sul tuo conto bancario.

€4.000 GRATIS alla registrazione.

Registrati subito!

ISCRIVITI OGGI E RICEVI 4.000 € GRATIS QUANDO TI REGISTRI!🙏

CAZEUS !

REGISTRATI SUBITO!

Ricevi 4.000 € gratis?

Ecco alcuni semplici passaggi per la registrazione 👇

Fare clic su “Registro” sul sito.

Compila il breve modulo di registrazione.

La richiesta ammonta a 4.000 euro“.

Una truffa analoga sta agendo anche con un altro messaggio, il quale addirittura fa credere di aver ricevuto dei soldi. Eccolo qui:

“Dobbiamo verificare le tue informazioni…

Caro/a [NOME DELLA VITTIMA],

Benvenuto/a su Tikitaka Casino

Ultimo messaggio: Il tuo prelievo Payout_Verification è pronto per essere elaborato. Vogliamo assicurarci che arrivi al destinatario corretto.

Clicca qui sotto per avviare il processo di verifica. Prima agisci, prima riceverai le tue vincite.

Verifica le mie informazioni Tikitaka Casino

Dettagli della transazione:

Pagamento

NB-#57924

DATA: Tue, 20 May 2025 09:13:24 -0400

QUATTROMILA Euro

PAGAMENTO A FAVORE DI: cliff-83

€ 4.000,00

6134-045-074 Tue, 20 May 2025 09:13:24 -0400

Verifica il mio account“.