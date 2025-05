Oppo A5x 5G, ufficiale nuovo mid-range con grande batteria

Il produttore tech Oppo continua ad aggiornare la propria proposta con tanti nuovi dispositivi. Uno degli ultimi arrivati è il nuovo Oppo A5x 5G. Si tratta di una nuova versione del precedente Oppo A5x 4G annunciato ufficialmente circa una settimana fa. A distinguere questo nuovo device, come suggerisce anche il nome, è la presenza del supporto alla navigazione con le nuove reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Oppo presenta il nuovo Oppo A5x 5G, ecco le caratteristiche principali

Oppo A5x 5G è il nuovo smartphone di fascia media del produttore tech Oppo ed è stato da poco annunciato per il mercato mobile. Come già accennato in apertura, si tratta in sostanza della variante con supporto alla connettività 5G del modello annunciato la scorsa settimana, ovvero Oppo A5x 4G. A cambiare è in primis il processore. A bordo di questo nuovo modello troviamo infatti un processore di casa MediaTek, ovvero il soc MediaTek Dimensity 6300.

A supporto delle performance sono presenti tagli di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Come il fratello gemello con supporto alla navigazione 4G, anche qui troviamo una grande batteria. Quest’ultima ha infatti una capienza di ben 6000 mah e dispone inoltre del supporto alla ricarica rapida da 45W. Lo smartphone è poi ultra resistente, dato che è dotato della certificazione di impermeabilità IP65 e della certificazione militare MIL-STD-810H.

Dal punto di vista fotografico, lo smartphone può contare sulla presenza di un sensore fotografico principale da 32 MP più un piccolo flash LED. La fotocamera anteriore per i selfie è invece da 5 MP.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Oppo A5x 5G sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato mobile nelle colorazioni Midnight Blue e Laser White. Il suo prezzo di vendita parte da circa 145 euro al cambio attuale.