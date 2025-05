Android amplia le possibilità della localizzazione con “Funzioni Trova”

Google ha ufficialmente avviato la distribuzione del nuovo servizio di localizzazione per Android, che prende il posto del precedente “Trova il mio dispositivo”. Il cambiamento non è solo estetico o di nome, “Funzioni Trova“, come viene ora chiamato in Italia, ma rappresenta una trasformazione più profonda del modo in cui Google intende la geolocalizzazione. La nuova interfaccia, già disponibile sul Play Store, si presenta con il nome inglese “Find Hub”, ma nella nostra lingua si è scelto un termine meno immediato ma più ampio. La motivazione principale di questo rebranding si trova nella volontà di andare oltre la semplice individuazione di smartphone o tablet. Oggi, infatti, è possibile visualizzare sulla mappa anche la posizione delle persone, a patto che abbiano acconsentito esplicitamente alla condivisione dei propri spostamenti.

Novità Android: un passo avanti per la privacy, o solo un altro modo per essere tracciati?

La funzione non è inedita, ma ora esce dalla fase beta ed entra a far parte ufficiale dei servizi Google. Le impostazioni sono state divise in due sezioni. Da una parte troviamo le classiche funzioni di localizzazione del dispositivo e controllo remoto, dall’altra l’opzione per condividere la propria posizione con altri utenti.

Un aspetto interessante è che questa seconda funzione si appoggia a GoogleMaps, rendendo l’esperienza più familiare e intuitiva. Si tratta di un’implementazione che potrebbe rivelarsi molto utile in contesti quotidiani, come un viaggio in famiglia o un appuntamento in città. Però non tutte le innovazioni promesse sono già operative. Il supporto al protocollo UWB (Ultra-wideband), che consentirebbe un tracciamento di precisione millimetrica, così come la localizzazione tramite rete satellitare, sono ancora disattivati. Google ha assicurato che queste funzionalità arriveranno presto, ma al momento restano sulla carta.

Già la scelta del nuovo nome ha suscitato reazioni contrastanti. Alcune persone apprezzano la chiarezza delle nuove categorie, mentre altre criticano la traduzione italiana, considerata poco ispirata. Nonostante ciò, il servizio si integra perfettamente nel mondo Google e si presenta come una delle evoluzioni più interessanti per gli utenti Android degli ultimi tempi.