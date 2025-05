Iliad lancia Giga 200: un’offerta pensata per durare nel tempo

Iliad continua la sua missione di rivoluzionare il mercato mobile italiano, puntando su un modello semplice, diretto e senza sorprese. L’offerta Giga 200 si distingue per chiarezza e convenienza. Al costo mensile di 9,99€ essa propone ben 200GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, e accesso alla rete 5G dove disponibile. L’attivazione della SIM costa 9,99 euro. Nessun vincolo contrattuale, nessuno scatto alla risposta, nessun aumento nel tempo, il prezzo resta lo stesso per sempre.

Connettività internazionale e bonus fibra per i clienti mobile Iliad

Il piano include una serie di servizi integrati che altrove vengono spesso fatti pagare a parte. Tra questi si trovano il controllo del credito residuo, l’hotspot per condividere la connessione, la segreteria telefonica, la portabilità del numero, e l’utilizzo della tecnologia VoLTE, che garantisce chiamate ad alta definizione anche sotto rete dati. Quando si superano i 200GB, si può continuare a navigare a 0,90 centesimi ogni 100MB, ma solo se si fornisce il consenso esplicito.

La rete Iliad copre gran parte del Paese e offre anche il 5G nelle aree abilitate. È fondamentale però che l’utente possieda un dispositivo compatibile per poter accedere a questa tecnologia. La qualità della connessione è costantemente monitorata, e secondo i dati nPerf del 2024, l’ operatore si è posizionato tra i migliori in Italia nel settore delle reti fisse, rafforzando così la sua credibilità nel mondo delle telecomunicazioni.

Giga 200 non si ferma ai confini italiani.

L’offerta comprende minuti e SMS illimitati anche in Europa, con 13GB dedicati al roaming. Superata questa soglia, il traffico dati viene addebitato a un prezzo fisso di 0,001586 centesimi per MB. Le chiamate internazionali verso più di 60 Paesi sono anch’esse incluse, rendendo questa tariffa ideale per chi ha contatti o familiari all’estero. In più, chi abbina Giga 200 all’offerta fibra Iliad potrà beneficiare di un risparmio di 4€ al mese, a condizione che utilizzi un metodo di pagamento automatico e che le due utenze siano correttamente associate.