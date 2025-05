Ubisoft: ufficiale il ritorno di Rayman

Ubisoft ha eliminato ogni dubbio riguardo “Rayman“. L’azienda ha confermato ufficialmente un nuovo progetto dedicato all’eroe senza arti, una delle mascotte storiche dell’azienda. Il gioco, ancora in fase embrionale, è attualmente sviluppato da due team di rilievo: gli studi di Ubisoft Montpellier e Milano. Al momento, le informazioni divulgate sono ancora limitate, ma sono emersi diversi indizi. A tal proposito, un annuncio di lavoro recentemente pubblicato da Ubisoft Milano ha destato particolare attenzione tra fan e addetti ai lavori.

Ubisoft si prepara al ritorno di Rayman

L’azienda è alla ricerca di un animatore 3D da inserire in un progetto definito esplicitamente come una prestigiosa produzione AAA del brand Rayman. Un dettaglio non da poco, che conferma come il nuovo titolo non sarà un semplice esperimento o uno spin-off. La scelta di puntare su una produzione di alto profilo dimostra quanto Ubisoft creda ancora nel potenziale del personaggio.

Tra le indiscrezioni più interessanti spicca il nome in codice “Steambot”. Quest’ultimo sembrerebbe identificare internamente il nuovo titolo. Alcuni sostengono che possa trattarsi di un ritorno alle radici, un’operazione nostalgia con il coinvolgimento del creatore originale Michel Ancel. La conferma del lavoro su animazioni 3D potrebbe però indicare un titolo tridimensionale, più vicino all’esperienza di Rayman 2: The Great Escape che non al platform 2D originario.

Tale incertezza lascia aperte diverse possibilità. Un remake moderno di Rayman 2, una reimmaginazione 3D del primo gioco, oppure un capitolo completamente nuovo. In ogni caso, l’annuncio cerca un professionista con competenze consolidate in game design, in grado di sviluppare meccaniche ludiche coinvolgenti e intuitive. Un aspetto che lascia intendere la volontà di rimanere fedeli al DNA della saga, basato su accessibilità, fantasia e divertimento.

Con tale nuovo progetto, Ubisoft punta a replicare i risultati ottenuti in passato, riportando in auge uno dei suoi franchise più riconoscibili. Non resta quindi che attendere il rilascio di maggiori informazioni da parte dell’azienda videoludica.