Xiaomi Civi 5 Pro è ufficiale, ecco le caratteristiche

Il produttore tech Xiaomi ha da poco annunciato in veste ufficiale per il mercato cinese un nuovo smartphone. Si tratta del nuovo Xiaomi Civi 5 Pro, il quale si presenta fin da subito come un dispositivo piuttosto completo dal punto di vista tecnico. Le sue prestazioni, ad esempio, non sono messe in discussione, grazie alla presenza di un processore estremamente potente. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Xiaomi annuncia ufficialmente il nuovo top di gamma Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Civi 5 Pro è il nuovo smartphone di punta del produttore tech Xiaomi ed è stato da poco annunciato per il mercato cinese. Come già accennato in apertura, ci troviamo di fronte ad un dispositivo estremamente prestante, appartenente dunque alla fascia top di gamma del mercato. Tra le caratteristiche, spicca infatti in primis la presenza di un processore super potente di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 8s Gen 4, il quale è accompagnato da tagli di memoria con fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage interno.

Sul fronte, lo smartphone presenta un display con tecnologia AMOLED. Il pannello ha una diagonale pari a 6.5 pollici e dispone di una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, con un touch sampling rate pari a 300Hz. In alto al centro è presente un foro di forma ovale con al suo interno una fotocamera anteriore per i selfie da ben 50 MP. Anche sul retro il comparto fotografico è notevole, con la presenza di un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, in sensore telemacro da 50 MP da 60 mm e un sensore grandangolare da 12 MP. Ci si aspetta ottimi risultati anche in ambito autonomia, grazie alla presenza di una batteria davvero capiente, pari a 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 67W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Xiaomi Civi 5 Pro sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo iniziale di circa 365 euro al cambio attuale.