WhatsApp: in test i report di Private Processing, ecco cosa significa

Nelle ultime versioni beta di WhatsApp per Android, precisamente la 2.25.17.8, è emersa una novità significativa: la possibilità di generare report dettagliati sul modo in cui vengono gestite le richieste AI all’interno della piattaforma. Questa funzione fa parte dell’architettura chiamata Private Processing, e rappresenta un passo importante verso una maggiore trasparenza nell’uso dell’intelligenza artificiale.

Attraverso questi report, l’utente potrà consultare direttamente sul proprio dispositivo informazioni precise sull’attività AI svolta, ad esempio durante la creazione di un riassunto automatico di una chat. Si tratta di una funzione opzionale, pensata per informare e rassicurare chi utilizza le nuove capacità smart dell’app.

Tutela della privacy anche nei processi automatizzati

Il sistema Private Processing è stato progettato per offrire funzionalità avanzate senza rinunciare ai principi della crittografia end-to-end. Le richieste generate dagli utenti vengono trattate in ambienti server protetti, mantenendo riservati contenuti e metadati. Né WhatsApp né Meta possono accedere alle informazioni elaborate.

Con l’introduzione dei report, sarà possibile verificare come una richiesta sia stata gestita dal sistema: dalla creazione della sessione sicura, alla descrizione delle fasi tecniche di elaborazione, fino all’indicazione di quali dati sono stati condivisi e in che modo sono stati utilizzati esclusivamente per generare la risposta AI. In caso di richieste effettuate all’interno di chat di gruppo, i report potranno anche specificare l’ora della richiesta e i meccanismi di fiducia impiegati.

Report generati e conservati sul dispositivo

Tutti i dati dei report saranno generati localmente, garantendo che le informazioni rimangano sul dispositivo e non vengano inviate a server esterni. Il toggle per attivare questi report sarà accessibile direttamente dalle impostazioni, quando la funzione sarà disponibile.

Per ora si tratta di una funzione ancora in fase di sviluppo, e non sono noti i tempi precisi per il rilascio ufficiale. Tuttavia, questa direzione conferma l’intento di WhatsApp di integrare l’AI senza sacrificare la trasparenza e la protezione della privacy, due aspetti sempre più centrali nella messaggistica moderna.