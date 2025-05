Redmi Pad 2: un nuovo tablet economico pronto al debutto

Redmi si prepara a rinnovare la propria proposta nel mondo dei tablet economici. A tal proposito il RedmiPad 2, successore diretto del modello uscito nel 2022, è stato svelato nelle prime immagini stampa pubblicate dal sito YTECHB. A colpire è la combinazione tra un hardware migliorato e un prezzo che resta alla portata di molti utenti. Il design mantiene linee pulite e moderne, ma la vera evoluzione si trova sotto la struttura. Il processore scelto infatti è il MediaTek Helio G100, più potente rispetto al G99 montato sul modello precedente. Tale aggiornamento, unito a nuove configurazioni di memoria, 4 o 8GB di RAM, promette un’esperienza d’uso molto più fluida.

Redmi Pad 2: un’esperienza software aggiornata e un prezzo che non spaventa

Anche la memoria interna riceve un netto potenziamento, passando dai 64/128GB del passato agli attuali 128/256GB. Il display resta un IPS LCD da 11”, ma guadagna in risoluzione, ora infatti arriva a 2.500×1.600pixel, mantenendo i 90Hz. Questo aumento garantisce immagini più nitide e una fruizione multimediale più piacevole. L’audio beneficia del supporto a Dolby Atmos, mentre la batteria sale a 9.000mAh con ricarica rapida a 18W, assicurando una buona autonomia anche con utilizzo intenso.

Sul fronte software, il nuovo Redmi Pad 2 arriva con HyperOS 2.1, basato su Android 15. Si tratta di un’interfaccia moderna, pensata per adattarsi al meglio a schermi di grandi dimensioni. Il comparto fotografico, invece, subisce un piccolo ridimensionamento. In particolare la fotocamera frontale scende da 8 a 5MP, mentre quella posteriore resta da 8MP. Non mancano alcune caratteristiche fondamentali per molti utenti, come il jack audio da 3,5mm e la porta USB-C.

Secondo le ultime indiscrezioni, il prezzo del modello base con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna sarà di 229€. Per la versione con 8GB e 256GB si sale a 279€. Anche se non è stata ancora annunciata una data ufficiale di lancio, il debutto potrebbe avvenire a breve. Redmi punta così a rafforzare la propria presenza in una fascia di mercato sempre più competitiva.