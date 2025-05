Telecamera Wi-Fi da esterno a prezzo shock: su Amazon a meno di 39€

La telecamera Wi-Fi da esterno Imou con batteria ricaricabile arriva sul mercato come soluzione pensata appositamente per una videosorveglianza ottimale. Non mancano infatti funzioni che includono il rilevamento umano e la visione notturna a colori, oltre a un audio bidirezionale.

Nonostante venga oggi offerta nel catalogo Amazon con un prezzo ottimale, il colosso dell’e-commerce mette a disposizione un coupon sconto del valore di 20 euro che può essere aggiunto al carrello prima di procedere con l’acquisto.

Telecamera da esterno Imou: in offerta

Un’occasione unica quella di oggi per poter acquistare la telecamera da esterno Imou risparmiando rispetto al prezzo di listino. Dunque, se volete tenere sempre al sicuro la vostra abitazione installando una telecamera Wi-Fi da esterno oggi è il momento perfetto per farlo.

Non a caso, si tratta di una telecamera da esterno esterno senza fili con pannello solare e batterie ricaricabili. Oltre a tali caratteristiche, questa telecamera si contraddistingue grazie a un design pratico e compatto che consente di applicarla in qualsiasi angolo della vostra abitazione.

Per effettuare la configurazione del dispositivo sono necessari soli pochi minuti. E’ bene inoltre ricordare che questa telecamera Wi-Fi da esterno senza fili supporta la connessione Wi-Fi a 2,4 Ghz e 5Ghz, caratteristica che consente di accedere facilmente alla telecamera da remoto tramite l’app mobile dedicata.

Al fine di offrire un’esperienza d’uso ottimale la telecamera si attiva nel momento in cui viene rilevato un movimento umano. Quindi accende automaticamente luci, allarme e registra la scena inviando notifiche direttamente sullo smartphone.

Volete ottimizzare la sicurezza della vostra casa? Se la risposta è sì non potete non approfittare subito del coupon sconto del valore di 20 euro offerto da Amazon per pagare la telecamera da esterno Imou solamente 39,99 euro anziché 59,99.