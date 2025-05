Carburanti: diesel più caro, benzina quasi ferma

Il Governo ha lanciato il riordino delle accise sui carburanti. Una manovra pianificata per allineare il diesel alla benzina nel corso dei prossimi cinque anni. Il primo intervento è stato chiaro: +1,50 centesimi sul gasolio e -1,50 centesimi sulla benzina, al litro. Con l’IVA al 22%, l’aumento del diesel sale a +1,83 centesimi. Il taglio sulla benzina, invece, avrebbe dovuto offrire un sollievo analogo. I nuovi valori sono ufficiali: 71,34 centesimi per la benzina, 63,24 centesimi per il diesel. La misura, in teoria, non avrebbe dovuto cambiare l’equilibrio alla pompa, a parità di consumi. Eppure, i prezzi raccontano altro.

Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, la realtà smentisce le aspettative. Il diesel è salito esattamente come previsto. La benzina, invece, è rimasta quasi invariata. Un’anomalia che fa riflettere. Dove sono finiti i benefici sui carburanti per i consumatori? In autostrada, il self service della benzina mostra un taglio ridicolo: appena 0,1 centesimi in meno. Un pieno da 50 litri porta a soli 5 centesimi di risparmio. Il gasolio, al contrario, rincara di 1,5 centesimi, pari a 75 centesimi in più sullo stesso pieno. Il rapporto è impietoso: 15 volte tanto.

I dati regionali confermano il divario tra i carburanti

I numeri raccolti dal Mimit nelle Regioni confermano il trend dei carburanti. Il diesel aumenta come da decreto e la benzina scende, ma troppo poco, solo 0,4 centesimi in meno al litro con un risparmio di 20 centesimi per rifornimento. Il gasolio invece sale di 1,3 centesimi, cioè 66 centesimi in più per ogni pieno. C’era da aspettarsi una bilancia in equilibrio. Perché questa disparità? Perché i distributori hanno trasferito con precisione solo gli aumenti? In tanti si sentono traditi dalle tante parole dette. La promessa di una misura neutra si è trasformata in un aumento di costi dei carburanti, soprattutto per chi guida diesel. L’ennesima riforma che sembra colpire più che alleggerire. Nel frattempo, i prezzi continuano a salire silenziosamente e la fiducia, ancora una volta, si assottiglia.