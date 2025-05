Hostinger Horizons: la soluzione basata sull’AI per creare app web

Sono ormai davvero tanti gli ambiti in cui è entrata a far parte l’intelligenza artificiale. Un’integrazione graduale ma del tutto significativa che al giorno d’oggi consente di semplificare la vita degli utenti grazie all‘ottimizzazione di strumenti che fino a poco tempo fa erano molto più complessi e richiedevano maggior tempo per portare a termine un progetto. Non a caso, lo sviluppo della tecnologia ha portato anche all’implementazione dell‘AI anche in contesti importanti come la progettazione di app web.

In tale contesto nascono strumenti ottimizzati come il tool Hostinger Horizons che consente a chiunque di progettare app attraverso l’aiuto dell‘intelligenza artificiale. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a Hostinger Horizons.

Hostinger Horizons: i dettagli

Avete sempre sognato di progettare e pubblicare un’applicazione web ma le vostre conoscenze piuttosto limitate in termini di codici vi ha sempre limitato? Oggi grazie a Hostinger Horizons non dovrete più preoccuparvi perché si tratta di uno strumento che consente anche ai meno esperti di portare avanti un progetto.

Una soluzione perfetta, dunque, non solo per semplici utenti ma anche per realtà più importanti come startup che vogliono trasformare le proprie idee di business in progetti concreti come le app, ma senza la programmazione.

Non a caso, parliamo di un tool in grado di ottimizzare l’esperienza d’uso dato che dispone di funzioni come hosting e gestione del dominio, oltre alla creazione di app web. Trattandosi dunque di una piattaforma completa, l’utente ha a disposizione uno strumento per realizzare il proprio progetto in pochissimo tempo rispetto al passato.

Descrivendo il progetto, infatti, sarà l’AI a occuparsi della generazione dell’applicazione web e della gestione del layout. Utilizzarlo è semplicissimo e per andare incontro alle esigenze degli utenti vengono messi a disposizione diversi piani tariffari che vanno dai 9.99 euro del piano Explorer ai 99.99 euro del piano Hustler.