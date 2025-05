AI: come creare immagini con Midjourney

Da sempre l’arte è in grado di attirare l’attenzione di tantissime persone. Dipinti che grazie a colori e significati unici sono capaci di lasciare a bocca aperta tutti coloro che decidono di osservare dei capolavori realizzati con un duro lavoro e tanto tempo. Ma se pensassimo che tutto ciò può anche essere realizzato grazie all’uso della tecnologia e dell’AI?

Ebbene sì, oggi i passi avanti fatti dal settore tech hanno portato anche allo sviluppo di sistemi in grado di creare delle immagini che sembrano delle vere e delle opera d’arte. Tutto ciò grazie all‘intelligenza artificiale e a realtà che sono riuscite a sviluppare sistemi innovativi. E’ il caso di Midjourney, start-up che utilizza l’AI per realizzare opere d’arte incredibili. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito.

AI: Midjourney per creare immagini

L‘intelligenza artificiale è sempre più presente nella vita degli utenti dato che sono moltissime ormai le app e le piattaforme che implementano i nuovi algoritmi. Se siete appassionati di arte e di immagini create alla perfezione, Midjourney è una piattaforma web che consente di ottenere risultati incredibili.

Tutti coloro che vogliono dare il via alla propria immaginazione possono creare un account sulla pagina web Midjourney. Una volta effettuata l’iscrizione e l’accesso, l’utente ha la possibilità di visualizzare la sezione Explore, che include le creazioni realizzate da altri utenti, ma non solo. La piattaforma consente sia di visualizzare le creazione che di utilizzarle come base di nuovi prompt.

Giunti a questo punto, è possibile aggiungere i dettagli relativi al proprio prompt nell’apposito campo di testo e avviare la generazione dell’immagine. Dopo la generazione dell’immagine che si desidera ottenere, è possibile scaricarla ma anche modificarla ulteriormente.

E’ bene ricordare che alcune funzioni presenti sulla piattaforma Midjourney richiedono che l’utente abbia effettuato la sottoscrizione di uno degli abbonamenti disponibili sulla pagina web dedicata.