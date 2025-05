Edit: l’editor da riga di comando per gli sviluppatori Windows

Durante la conferenza Build 2025, Microsoft ha annunciato il lancio di Edit, un editor testuale progettato per gli sviluppatori e integrato nella riga di comando di Windows. Destinato a semplificare l’esperienza di sviluppo, Edit si avvia direttamente dal prompt dei comandi con la semplice digitazione di “edit”, senza la necessità di software esterni o interfacce grafiche aggiuntive. Con un peso inferiore ai 250 kilobyte, l’editor si distingue per la sua leggerezza, senza compromettere le funzionalità. Tra queste, troviamo la ricerca e sostituzione, il supporto per le espressioni regolari, l’automazione del word wrap e la possibilità di aprire più file simultaneamente, con la comoda opzione di passare da uno all’altro grazie alla scorciatoia ctrl + P.

Un’opportunità per la comunità e gli sviluppatori Windows

Una delle novità più rilevanti di Edit è la sua natura “modelless“. A differenza di editor storici come Vim, che richiedono agli utenti di passare tra diverse modalità di operazione, Edit ha eliminato questa barriera, permettendo un flusso di lavoro continuo e intuitivo. Christopher Nguyen, product manager di Windows Terminal, ha sottolineato l’importanza di rendere Edit il nuovo editor predefinito per i sistemi Windows a 64 bit, colmando una lacuna lasciata dalle versioni precedenti di Windows. Mentre i sistemi a 32bit avevano accesso al vecchio MS-DOS Edit, i dispositivi a 64 non avevano una soluzione nativa. Così Edit si propone di risolvere questa mancanza.

Microsoft ha deciso di rendere Edit un progetto open source, con il codice sorgente disponibile su GitHub. Invitando la comunità degli sviluppatori a contribuire al suo miglioramento. In questo modo, Edit non sarà solo un prodotto Microsoft. Ma un progetto che si evolve grazie ai feedback e ai suggerimenti degli utenti. Nel corso dei prossimi mesi, gli iscritti al programma Windows Insider avranno la possibilità di testare in anteprima l’editor.

In parallelo, Microsoft ha annunciato un’importante modifica per gli sviluppatori: Windows Dev Home diventa Advanced Windows Settings. Questa nuova funzionalità non sarà un’app separata. Ma un’integrazione direttamente nelle impostazioni di sistema di Windows 11. Con questo aggiornamento, gli sviluppatori potranno accedere a configurazioni avanzate e visualizzare dettagli di controllo GitHub direttamente da File Explorer. Semplificando così la gestione del codice.