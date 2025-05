Ubisoft sospende alcuni lanci per migliorare la qualità dei titoli

Di recente, Ubisoft ha annunciato una scelta che potrebbe ridefinire il suo calendario di pubblicazioni. Secondo quanto annunciato, diversi titoli di punta in fase di sviluppo subiranno un rinvio. Una decisione ponderata, spiega l’azienda, nata dall’esperienza positiva legata allo slittamento di Assassin’s Creed Shadows. Tale capitolo, inizialmente previsto per un’uscita anticipata, ha invece beneficiato del tempo supplementare. Raggiungendo così un livello qualitativo tale da garantirgli il secondo miglior lancio nella storia della saga.

Ubisoft: nuovi rinvii favoriscono la qualità?

L’azienda ha condotto una revisione approfondita del proprio piano di sviluppo. Ciò è avvenuto durante il periodo compreso tra ottobre e dicembre. In seguito a tale analisi, ha deciso di concedere più tempo a determinati progetti con l’obiettivo di assicurare loro le migliori condizioni per il successo. Secondo quanto riportato da Insider Gaming, tra i titoli rinviati figurerebbero alcuni nuovi episodi della serie Assassin’s Creed. E, soprattutto, il prossimo capitolo di Far Cry, la cui uscita sarebbe ora prevista per la fine del 2026.

Non è escluso che anche il tanto atteso remake di Splinter Cell, attualmente identificato con il nome in codice “North”, faccia parte delle produzioni rimandate. Allo stesso modo, è probabile che anche il nuovo episodio della serie Ghost Recon, nome in codice “Ovr”, sia coinvolto nel ricalcolo dei tempi di uscita.

Nel breve termine, tale strategia suggerisce che il 2025 potrebbe rivelarsi un anno meno ricco dal punto di vista delle grandi pubblicazioni. Ubisoft non ha ancora fornito dettagli precisi sulla line-up dei prossimi mesi, ma ha assicurato che diversi titoli sono in arrivo. Tra quelli già confermati ci sono il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo e Rainbow Six Mobile. Due progetti attesi da un’ampia fetta di pubblico. Dunque, sembra che Ubisoft abbia aver scelto la qualità sulla quantità. Ciò con l’intento di ricostruire una reputazione solida attorno ai suoi marchi storici.