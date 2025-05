Land Rover Discovery: ecco Gemini e Tempest

Il noto marchio automobilistico Land Rover ha deciso di allargare la propria gamma di SUV per famiglie introducendo due nuove rivisitazioni o aggiornamenti di un modello davvero molto amato, stiamo parlando del SUV Discovery che introduce due nuove varianti basate su progetti del passato mai portati a termine, stiamo parlando delle nuove versioni Tempest e Gemini.

Caratteristiche

Il modello Tempest rappresenta la variante più lussuosa del SUV Discovery e introduce davvero interessanti migliorie che mirano a rendere il tutto molto più appetibile e soprattutto a trasformare in un’esperienza di guida davvero godibile i vari momenti di quotidianità al volante, la vettura nello specifico riprende i progetti segreti di un modello antico del 1998 e sarà disponibile in tre colorazioni che per la prima volta avranno a disposizione una pellicola opaca introdotta da poco all’interno dell’azienda: Charente Grey, Varesine Blue e Carpathian Grey.

Di serie invece troveremo disponibile tetto a contrasto Petra Copper Gloss,mentre opzionale è il Narvik Gloss Black, non è tutto dal momento che saranno a disposizione anche i cerchi e lega da 22 pollici Diamond Turned Style, il design della carrozzeria riprenderà invece quello del tettuccio e saranno presenti alcuni elementi distintivi della serie, come anche le lussuose luci d’ingresso.

Per quanto riguarda il modello Gemini invece, quest’ultimo riprende il codice del celebre motore diesel TDI, il quale rappresenta un orgoglio progettuale della serie Discovery da oltre 35 anni.

La vettura in questione introduce se i vari varianti diverse di colorazione tra cui spicca Sedona Red, abbinato ad un tetto a contrasto in Narvik Gloss Black.

Per quanto riguarda invece la dotazione di bordo, avremo a disposizione i nuovi cerchi in lega Style da 21″ a sette razze doppie con finitura Diamond Turned Silver, ma non è tutto dal momento che all’interno saranno presenti elementi intelligenti per migliorare l’esperienza di guida tra cui anche un vano refrigerato tra i due sedili anteriori.

Per quanto riguarda invece la motorizzazione presente all’interno, entrambe le vetture sfrutteranno il motore diesel Ingegnium D350, basato su tecnologia mild-hybrid a 48V, trasmissione a otto rapporti e trazione integrale, il volume da 3.0 litri eroga una potenza di 350 CVe una coppia di 700 Nm, la tecnologia ibrida garantisce una efficienza ottimizzata.