Honor 400 e 400 Pro: quando l’intelligenza artificiale incontra la fascia media – Recensione e Videorecensione

L’intelligenza artificiale non è più un privilegio esclusivo dei flagship da oltre mille euro. Honor lo dimostra con il nuovo Honor 400, uno smartphone che porta nella fascia media molte delle funzionalità AI che fino a poco tempo fa vedevamo soltanto sui modelli più costosi. Il risultato è un dispositivo che punta sulla democratizzazione delle tecnologie avanzate, mantenendo un prezzo accessibile senza rinunciare a un’esperienza d’uso convincente. Ma sarà davvero riuscita l’azienda cinese nell’ambizioso obiettivo di rendere l’intelligenza artificiale alla portata di tutti?

Un design che segna la svolta: qualità costruttiva ai massimi livelli

La prima impressione dell’Honor 400 è decisamente positiva e segna un netto miglioramento rispetto alla generazione precedente. Il brand cinese ha fatto tesoro delle critiche ricevute per l’Honor 200, offrendo questa volta un design più equilibrato e maturo che trasmette solidità fin dal primo contatto. Le linee sono pulite e moderne, senza eccessi stilistici, mentre le tre colorazioni disponibili – Midnight Black, Meteor Silver e Desert Gold – giocano su sfumature eleganti che catturano l’occhio senza risultare troppo vistose.

La qualità costruttiva rappresenta uno dei maggiori upgrade di questa generazione. Con i suoi 184 grammi distribuiti su uno spessore di appena 7,3 millimetri, l’Honor 400 trova il giusto equilibrio tra robustezza e maneggevolezza. Durante due settimane di test intensivo, il dispositivo ha dimostrato una resistenza notevole: la certificazione SGS a cinque stelle per la resistenza alle cadute non è solo marketing, ma si traduce in una tranquillità d’uso reale. Ho testato accidentalmente questa caratteristica facendo cadere il telefono su pavimento in ceramica da un metro d’altezza, senza riportare alcun danno visibile.

La protezione IP65 contro polvere e spruzzi d’acqua si rivela particolarmente utile nella vita quotidiana. Durante una giornata di pioggia battente, lo smartphone ha continuato a funzionare perfettamente, mentre la tecnologia Super Rainproof Touch ha mantenuto il touchscreen reattivo anche con gocce d’acqua sullo schermo. Un dettaglio che fa la differenza per chi usa spesso lo smartphone all’aperto o durante attività sportive.

L’ergonomia è stata curata nei minimi dettagli. Fronte e retro sono perfettamente piatti, le cornici del display sono quasi simmetriche e ben dimensionate, mentre quella leggera spigolosità data dall’incontro delle superfici con la cornice metallica aumenta sensibilmente il grip senza mai risultare tagliente o fastidiosa durante lunghe sessioni d’uso.

Un display da flagship che ridefinisce gli standard della fascia media

Se c’è un aspetto in cui Honor non ha mai fatto compromessi è il display, e l’Honor 400 conferma questa tradizione portandola a nuovi livelli. Il pannello OLED da 6,55 pollici colpisce immediatamente per la qualità visiva, con una risoluzione di 2736 x 1264 pixel che garantisce una densità di 460 PPI, valore che assicura una nitidezza cristallina in ogni situazione d’uso.

La scelta di mantenere una diagonale di 6,55 pollici invece dei 6,7″ ormai standard si rivela vincente. Durante settimane di utilizzo quotidiano, ho apprezzato questa dimensione più contenuta che rende il dispositivo significativamente più gestibile nell’uso a una mano, specialmente durante la digitazione di messaggi o la navigazione sui social.

Il vero colpo di scena arriva con i 5000 nit di luminosità di picco in HDR. Durante test specifici sotto la luce solare diretta di una giornata di maggio – con rilevazioni di oltre 80.000 lux – la leggibilità è rimasta sempre eccellente. Ho potuto scattare foto, leggere messaggi e navigare senza mai dover cercare zone d’ombra, prestazione che spesso si trova solo su flagship ben più costosi. La gestione termica durante questi picchi di luminosità è stata impeccabile, senza surriscaldamenti anomali che compromettessero l’esperienza d’uso.

La frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz non è di tipo LTPO, quindi non scende fino a 1Hz, ma le transizioni tra 60, 90 e 120Hz sono fluide e ben ottimizzate. Durante test con giochi come Asphalt 9 e Call of Duty Mobile, il passaggio tra le diverse frequenze avviene in modo completamente trasparente, mantenendo sempre la massima fluidità visiva.

Honor ha integrato un arsenale di tecnologie per il benessere visivo che va ben oltre il marketing. Il PWM dimming a 3840Hz riduce drasticamente il flickering percepibile, caratteristica che ho potuto apprezzare durante lunghe sessioni di lettura serali. La modalità Ultra Dark che scende a 1,5 nit permette un utilizzo confortevole anche al buio completo, mentre la modalità Circadiana regola automaticamente la temperatura colore in base all’orario, favorendo il sonno nelle ore serali.

L’esperienza audio stereo completa il quadro multimediale con una configurazione che sembra utilizzare un vero altoparlante nella parte superiore piuttosto che sfruttare solo la capsula auricolare. Il risultato è un audio pulito e bilanciato, con un volume massimo più che adeguato per film, musica e videochiamati. L’unica nota dolente riguarda il feedback della vibrazione, poco preciso e non particolarmente intenso, aspetto che si nota specialmente durante le sessioni di gaming.

Fotografia intelligente: quando l’AI fa davvero la differenza

Il comparto fotografico dell’Honor 400 rappresenta un interessante equilibrio tra tradizione e innovazione. Il cuore del sistema è il sensore principale ISOCELL HP3 da 200 megapixel, con apertura f/1.9, stabilizzazione ottica (OIS) e dimensioni di 1/1.4″. Si tratta di un sensore non recentissimo ma ormai perfettamente ottimizzato, affiancato da una ultra-grandangolare da 12 MP con campo visivo di 112° e una frontale da 50 MP.

La mancanza di un teleobiettivo dedicato rappresenta l’unico vero passo indietro rispetto all’Honor 200, ma Honor ha cercato di compensare questa lacuna sfruttando le potenzialità dell’AI Super Zoom. Il sistema utilizza il crop del sensore ad alta risoluzione combinato con algoritmi di upscaling per offrire ingrandimenti fino a 5x con risultati ancora accettabili. Nei test comparativi, la qualità rimane buona fino a 3x, discreta a 5x, mentre oltre questa soglia l’assenza di un’ottica dedicata si fa decisamente sentire.

Gli scatti in condizioni di luce favorevole raggiungono standard elevati. Durante test fotografici in diverse condizioni – dalla fotografia di strada alla ritrattistica, dai paesaggi ai dettagli macro – il sensore principale ha dimostrato eccellente capacità di cattura del dettaglio, colori vivaci ma realistici e gestione del contrasto efficace. La messa a fuoco è generalmente rapida e precisa, anche se si nota una leggera esitazione nello scatto che può complicare la cattura di soggetti in rapido movimento.

La fotografia notturna mette in evidenza i vantaggi dell’hardware. L’apertura f/1.9 e le dimensioni generose del sensore, combinate con gli algoritmi dell’AI HONOR Image Engine, permettono di mantenere un buon livello di dettaglio anche in situazioni difficili. Durante test specifici in condizioni di scarsa illuminazione – da 10 a 0.1 lux – il rumore è ben contenuto e la gestione delle luci artificiali, spesso critiche in questa fascia, è convincente. L’ultra-wide soffre di più come prevedibile, ma mantiene una resa cromatica coerente con il sensore principale.

La vera rivoluzione arriva con le funzionalità di editing alimentate dall’intelligenza artificiale. Honor ha dotato l’Honor 400 di un arsenale completo di strumenti AI: dall’AI Eraser per rimuovere oggetti indesiderati, all’AI Outpainting per estendere i bordi delle foto, fino all’AI Face Tune che può correggere occhi chiusi nelle foto di gruppo con risultati sorprendentemente naturali.

Ma la chicca assoluta è l’esclusiva funzione Image to Video, sviluppata in collaborazione con Google Cloud. Questo strumento permette di animare foto statiche trasformandole in video di cinque secondi con risultati che lasciano davvero a bocca aperta. Ho testato la funzione su diverse tipologie di immagini – ritratti, paesaggi, foto d’architettura – e in tutti i casi le animazioni risultano fluide e naturali. È gratuita per i primi due mesi dall’attivazione (fino al 31 agosto 2025) con 10 generazioni giornaliere incluse, poi diventerà a pagamento.

La modalità ritratto integra i filtri Harcourt, per un look che ricalca quello del celebre studio fotografico parigino, mentre sono disponibili diversi filtri cinematografici applicabili già in fase di scatto. La qualità video si attesta su standard buoni, con registrazione 4K a 30fps, stabilizzazione efficace e messa a fuoco reattiva, anche se la modalità cinema per lo sfocato artificiale risulta meno precisa rispetto ai top di gamma.

Prestazioni solide per l’uso quotidiano: lo Snapdragon 7 Gen 3 alla prova

Sotto la scocca lavora lo Snapdragon 7 Gen 3, lo stesso processore del modello precedente. Una scelta conservativa che inizialmente potrebbe deludere chi si aspettava un upgrade generazionale, ma che nei test approfonditi si rivela più che adeguata per la stragrande maggioranza degli utilizzi. Il SoC prodotto a 4nm offre un eccellente rapporto prestazioni-consumi e una gestione termica efficace.

Nei benchmark sintetici, l’Honor 400 fa registrare punteggi in linea con le aspettative: circa 900.000 punti in AnTuTu, 2.800 in single-core e 8.200 in multi-core su Geekbench 6. Numeri che lo collocano nella fascia medio-alta del segmento, senza raggiungere i vertici ma garantendo prestazioni solide e costanti.

L’uso quotidiano conferma le buone credenziali del SoC. Durante due settimane di test intensivo – che hanno incluso messaggistica costante, social networking, streaming video, navigazione web, fotografia e videochiamati – non ho mai riscontrato impuntamenti o micro-lag significativi. L’apertura delle app è rapida, il passaggio tra finestre istantaneo, e il multitasking è gestito efficacemente dai 8GB di RAM LPDDR4X.

Nel gaming le prestazioni si mantengono su livelli convincenti. Test approfonditi con titoli impegnativi come Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Asphalt 9 e PUBG Mobile hanno mostrato frame rate stabili e esperienza di gioco fluida. In Genshin Impact, con impostazioni medie, il dispositivo mantiene costantemente 55-60 fps, scendendo solo occasionalmente durante scene particolarmente complesse. La gestione termica è uno dei punti di forza: anche dopo 45 minuti di gaming intenso, la temperatura del retro rimane sempre sotto controllo, mai superiore ai 42°C.

L’unico vero limite riguarda la memoria di archiviazione. Dai test di velocità emerge che si tratta di storage UFS 2.2 o al massimo 3.0, non al passo con gli standard UFS 3.1 o 4.0 ormai diffusi anche nella fascia media. Questo si traduce in tempi di caricamento leggermente più lunghi per le app più pesanti e transfer rate inferiori durante lo spostamento di grandi quantità di dati, ma non compromette significativamente l’esperienza d’uso generale.

La connettività è completa e affidabile. Durante test di ricezione in diverse condizioni – ambienti chiusi, movimento, roaming all’estero – l’Honor 400 ha sempre mantenuto aggancio stabile del segnale 5G e passaggi fluidi tra reti. Il supporto Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.4, NFC e eSIM completa una dotazione tecnica senza lacune significative.

Videorecensione

Software ricco di funzionalità intelligenti: MagicOS 9.0 alla prova

MagicOS 9.0, basato su Android 15, rappresenta una delle personalizzazioni più complete e mature del panorama Android. L’interfaccia ha raggiunto un livello di raffinatezza notevole, con animazioni fluide, transizioni eleganti e un design coerente che non appesantisce mai l’esperienza d’uso.

L’integrazione nativa di Google Gemini apre le porte a un mondo di possibilità che ho potuto testare approfonditamente. La funzione Circle to Search permette di cerchiare qualsiasi elemento sullo schermo per avviare una ricerca contestuale istantanea: l’ho utilizzata per identificare monumenti, tradurre testi in lingue straniere, cercare prodotti simili e risolvere problemi matematici, sempre con risultati precisi e tempi di risposta rapidissimi.

Gli AI Writing Tools si rivelano particolarmente utili in contesti professionali. Durante due settimane di test, li ho utilizzati per riscrivere email formali, creare riassunti di documenti lunghi, generare didascalie per social media e correggere testi in inglese. La qualità dell’output è sorprendentemente elevata, con suggerimenti pertinenti e una capacità di adattarsi al tono richiesto.

Il Magic Portal 2.0 rappresenta un’evoluzione interessante dell’interfaccia predittiva. Il sistema analizza costantemente il contenuto visualizzato sullo schermo, suggerendo azioni contestuali intelligenti. Se ricevo un indirizzo via WhatsApp, il sistema propone automaticamente l’apertura in Google Maps; se visualizzo un numero di telefono, suggerisce di avviare la chiamata; se leggo il nome di un ristorante, offre di cercarne le recensioni. Dopo qualche giorno di utilizzo, queste interazioni diventano naturali e aumentano significativamente l’efficienza d’uso.

Il registratore AI per trascrizioni in tempo reale si è rivelato prezioso durante riunioni e interviste. La precisione della trascrizione è elevata, soprattutto in italiano, con la capacità di distinguere diversi speaker e generare riassunti automatici dei punti chiave. La traduzione simultanea supporta oltre 15 lingue e funziona tanto in modalità face-to-face quanto affiancata, risultando molto utile durante viaggi di lavoro.

Honor promette 6 anni di aggiornamenti Android, un impegno significativo che rivaleggia con i migliori del mercato. Questo significa che l’Honor 400 riceverà Android 16, 17, 18, 19, 20 e 21, garantendo longevità software che giustifica ulteriormente l’investimento.

Autonomia e ricarica: prestazioni da maratoneta

La batteria al silicio-carbonio da 5300 mAh rappresenta uno dei punti di forza più evidenti dell’Honor 400. Durante test di autonomia strutturati, con utilizzo che simulava una giornata lavorativa tipo, il dispositivo ha costantemente superato le 6 ore di schermo acceso, arrivando spesso a 6 ore e 30 minuti con circa il 15% di carica residua.

I test specifici confermano le ottime credenziali energetiche. Con riproduzione video in streaming su Netflix a luminosità del 50% e connessione Wi-Fi, l’Honor 400 ha raggiunto 15 ore e 20 minuti di autonomia. In chiamata vocale continua, ha toccato le 28 ore, mentre in standby con connettività attiva ma uso minimo ha superato le 120 ore. Anche sotto stress – GPS attivo, luminosità al massimo, gaming intensivo – il dispositivo garantisce almeno 8-9 ore di utilizzo prima di richiedere la ricarica.

La ricarica rapida a 66W rappresenta un compromesso ragionevole. Nei test cronometrati, il dispositivo raggiunge il 44% di carica in 15 minuti, il 75% in 35 minuti e il 100% in 58 minuti. Non è la più veloce del mercato, ma considerando la capacità della batteria, i tempi rimangono più che accettabili per l’uso quotidiano. L’assenza della ricarica wireless può dispiacere, ma bisogna considerare il posizionamento del prodotto e il prezzo finale.

La gestione energetica intelligente di MagicOS contribuisce significativamente all’autonomia. Il sistema impara dalle abitudini d’uso dell’utente, ottimizzando automaticamente le prestazioni delle app in background e riducendo il consumo energetico delle funzioni meno utilizzate senza mai compromettere l’esperienza d’uso.

Test comparativi e posizionamento di mercato

Confrontando l’Honor 400 con i principali competitor della fascia 400-500 euro, emergono chiaramente i suoi punti di forza e debolezza. Rispetto a Samsung Galaxy A55, l’Honor offre un display superiore e funzionalità AI più avanzate, ma deve cedere il passo sulla qualità costruttiva generale e l’ecosistema software. Contro Xiaomi Redmi Note 13 Pro, l’Honor vince su display e autonomia ma perde sulla potenza di ricarica e il rapporto qualità-prezzo puro.

Il vero valore aggiunto dell’Honor 400 risiede nell’approccio all’intelligenza artificiale. Nessun competitor in questa fascia offre un pacchetto AI così completo e ben integrato, dalla fotografia computazionale agli strumenti di produttività. La funzione Image to Video, in particolare, rappresenta un’esclusiva che nessun altro produttore può vantare.

Dal punto di vista della longevità, i 6 anni di aggiornamenti promessi battono la concorrenza, mentre la qualità costruttiva certificata SGS garantisce una durata fisica superiore alla media del segmento.

Il verdetto: intelligenza artificiale alla portata di tutti

L’Honor 400 si presenta come uno smartphone che riesce nel difficile compito di democratizzare l’intelligenza artificiale senza scendere a compromessi eccessivi sugli aspetti fondamentali. Il display di qualità flagship, l’autonomia generosa, le innovative funzionalità AI per fotografia e produttività rappresentano i suoi principali punti di forza, mentre la mancanza del teleobiettivo, della ricarica wireless e un processore non aggiornatissimo costituiscono i compromessi da accettare.

Durante due settimane di test intensivo, l’Honor 400 ha dimostrato di essere un compagno digitale affidabile e sorprendentemente avanzato. Le funzionalità AI non sono gadget da mostrare agli amici, ma strumenti concreti che migliorano l’esperienza d’uso quotidiana. L’Image to Video ha suscitato stupore in chiunque l’abbia provata, mentre strumenti come Circle to Search e Magic Portal hanno aumentato sensibilmente la produttività durante il lavoro.

Con un prezzo di lancio di 449 euro per la versione da 256GB e 499 euro per quella da 512GB (spesso in promozione con sconti significativi), l’Honor 400 si rivolge a un pubblico che cerca un’esperienza smartphone moderna senza voler spendere cifre da flagship. È la scelta ideale per professionisti giovani, studenti universitari e appassionati di tecnologia che vogliono avvicinarsi al mondo dell’intelligenza artificiale applicata alla fotografia e alla produttività quotidiana.

Non aspettatevi prestazioni da gaming phone o funzionalità da top di gamma assoluto, ma piuttosto un dispositivo equilibrato che eccelle nei dettagli che contano davvero: display eccellente, autonomia da record, software intelligente e una fotografia che sorprende per versatilità e possibilità creative. L’Honor 400 dimostra che l’innovazione non è prerogativa esclusiva dei flagship, ma può essere resa accessibile senza sacrificare qualità e affidabilità.

Dove comprarlo: prezzi e sconti esclusivi

L’Honor 400 è disponibile da oggi, 22 maggio 2025, e Honor ha preparato una strategia di lancio piuttosto aggressiva con prezzi competitivi e bundle ricchi di accessori che rendono l’acquisto decisamente interessante.

Per quanto riguarda l’Honor 400 5G, il modello base con 8GB di RAM e 256GB di storage è proposto a 449,90 euro sia sul sito ufficiale Honor che su Amazon. Chi utilizza il codice sconto esclusivo ATECNOH4005 può ottenere un ulteriore 5% di riduzione, portando il prezzo finale a 427,40 euro. La versione più capiente con 512GB di memoria interna costa 499,90 euro, ma grazie all’offerta Early Bird attualmente in corso, è possibile acquistarla allo stesso prezzo del modello da 256GB, rendendo la scelta della configurazione maggiore praticamente obbligata. Anche in questo caso, il codice sconto porta il prezzo finale a 474,90 euro.

L’Honor 400 Pro 5G con 12GB di RAM e 512GB di storage parte da 799,90 euro sul sito ufficiale Honor, ma chi acquista entro fine maggio può sfruttare lo sconto esclusivo di 150 euro utilizzando il codice ATECNO400P150, portando il prezzo a 649,90 euro. Su Amazon, il dispositivo è disponibile a 699,90 euro ma solo nella versione standalone, senza gli accessori del bundle.

Acquistando direttamente dal sito Honor si ottiene un pacchetto decisamente vantaggioso che include le HONOR Choice Earbuds Clip dal valore di 149 euro, un caricatore da 100W del valore di 59 euro e ben 180 giorni di garanzia sostitutiva senza riparazione, oltre a uno sconto automatico di 50 euro applicato direttamente nel carrello. Il bundle complessivo aggiunge quindi un valore di oltre 250 euro all’acquisto.

Le colorazioni disponibili spaziano dal classico Midnight Black presente su entrambi i modelli, al Meteor Silver e Desert Gold per l’Honor 400, mentre il Pro aggiunge anche il Lunar Grey. Per gli acquisti, oltre al sito ufficiale Honor e ad Amazon, il dispositivo sarà disponibile presso tutti i principali rivenditori autorizzati come MediaWorld e Unieuro, che spesso propongono ulteriori promozioni locali.