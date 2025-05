Gemini sbarca su Google Chrome: navigare sarà diverso con l’AI

Durante il Google I/O 2025, l’azienda ha confermato in modo inequivocabile la propria direzione: l’AI è il nuovo fulcro di tutta l’esperienza Google. Prodotti come Android, Gmail e Chrome non sono più solo strumenti digitali, ma diventano porte d’accesso dirette a Gemini, l’intelligenza artificiale sviluppata da Mountain View. E tra questi, Chrome è destinato a diventare uno dei principali veicoli dell’AI.

A partire da oggi, infatti, Gemini viene integrato direttamente su Chrome desktop negli Stati Uniti. È l’inizio di una trasformazione che punta a semplificare la navigazione, rendendola più fluida, contestuale e interattiva, grazie al supporto intelligente dell’AI.

Navigazione assistita, confronto contenuti e suggerimenti personalizzati

Con l’arrivo di Gemini su Chrome, il browser sarà in grado di interagire attivamente con le schede aperte, confrontando informazioni su diverse pagine. È il caso, ad esempio, di un utente che sta valutando più prodotti online: l’AI potrà analizzare tutte le opzioni visualizzate e proporre un riassunto comparativo, agevolando la scelta finale.

Ma l’integrazione va oltre. Gemini sarà in grado di esplorare i contenuti dei siti web in autonomia, individuando direttamente le informazioni più rilevanti. Un esempio concreto mostrato da Google riguarda una ricetta da adattare per un’intolleranza al glutine: attraverso un semplice comando, l’AI analizza la pagina e suggerisce modifiche compatibili con la celiachia, senza snaturare il piatto originale.

Un passo deciso verso un browser predittivo e proattivo

Google vuole modificare l’esperienza che gli utenti hanno quando si rapportano al browser web, facendola diventare più dinamica ma soprattutto smart. Con l’introduzione di Gemini quindi il famosissimo browser web diventa un vero e proprio assistente che può venire incontro agli utenti e alle loro esigenze semplificando tutti i passaggi. Questa novità verrà estesa in tutto il mondo già nei prossimi mesi, con una scaletta ben precisa che porterà la distribuzione in maniera omogenea in ogni angolo del pianeta.