Con OnePlus 13R arriva O+ Connect: Mac e Android finalmente si parlano

Non servono più cavi né configurazioni complesse. Con il lancio di O+ Connect, OnePlus fa un salto avanti nell’interoperabilità tra sistemi. Il modello OnePlus13R è il primo della serie a offrire piena compatibilità con computer Apple. Gli utenti macOS (dalla versione 10.14 in poi) possono finalmente collegare lo smartphone in modalità wireless per gestire documenti, foto e contenuti con un’interfaccia intuitiva e immediata.

Basta accedere al sito connect.oneplus.com dal browser del Mac, seguire pochi semplici passaggi e iniziare il trasferimento dei file. Il tutto è possibile grazie all’ultima versione del sistema operativo installato sullo smartphone (15.0.0.801(EX01)). La piattaforma utilizza una logica drag-and-drop per facilitare l’esperienza, eliminando ogni passaggio tecnico che spesso scoraggia anche gli utenti più esperti.

Oltre i limiti dei sistemi operativi: la visione di OnePlus si estende

L’annuncio è stato ufficializzato il 21 maggio 2025, durante il lancio europeo. L’azienda ha confermato che l’estensione del supporto arriverà presto anche su OnePlus 13, garantendo così continuità e diffusione all’interno della nuova famiglia di dispositivi. Il marchio conferma così la sua ambizione di creare un sistema aperto, dove l’efficienza non conosce confini tra brand.

L’innovazione proposta da OnePlus non si limita a un semplice aggiornamento tecnico. Con O+ Connect si apre infatti un nuovo capitolo incentrato strategia del marchio, da sempre focalizzato sull’abbattimento delle barriere tecnologiche. Per questo motivo, l’applicazione è già disponibile anche su App Store, segno concreto della volontà di dialogare con l’universo Apple.

La funzione consente anche lo scambio di file tra dispositivi iOS e smartphone OnePlus. Un traguardo impensabile fino a pochi anni fa, che oggi diventa realtà grazie all’approccio aperto e dinamico dell’azienda. Con “Never Settle” come motto, OnePlus non si accontenta di offrire hardware di qualità, ma punta sempre di più a costruire esperienze digitali senza interruzioni.

Tale apertura rappresenta non solo un vantaggio tecnico, ma anche una dichiarazione d’intenti. OnePlus vuole essere il punto d’incontro tra comunità diverse, rendendo ogni dispositivo più utile, più intelligente, più connesso.