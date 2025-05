Android, “Trova il mio dispositivo” non esiste più: ecco “Funzioni Trova”

Google ha ufficializzato il rebranding di “Trova il mio dispositivo”, che da oggi si chiama “Funzioni Trova” anche in Italia. Il nuovo nome è già visibile sia sul Play Store, sia sul Web, e rappresenta più di una semplice modifica estetica: segna l’inizio di una fase più avanzata per il sistema di localizzazione integrato in Android.

La novità principale non riguarda tanto l’interfaccia o la disposizione dei menu, quanto l’estensione delle funzionalità: con “Funzioni Trova” ora si possono localizzare anche le persone, non solo i dispositivi. Questa possibilità era già disponibile in forma sperimentale, ma diventa ora ufficiale e stabile all’interno del servizio.

Localizzazione migliorata e interfaccia semplificata

Il menu delle impostazioni è stato riorganizzato in due sezioni distinte:

Funzioni Trova , che include tutto ciò che riguarda la localizzazione di smartphone, tablet e altri accessori compatibili, con opzioni per bloccare da remoto , fare squillare il dispositivo o cancellarne i dati ;

Condivisione della posizione Google, che consente invece di condividere la propria posizione in tempo realecon altri contatti, una funzione già presente nella pagina dell’account Google ma ora integrata meglio nel contesto delle Funzioni Trova.

Manca ancora qualcosa: UWB e satelliti in arrivo

Nonostante l’aggiornamento, alcune delle funzioni più attese non sono ancora disponibili. Nello specifico, manca ancora il supporto:

al protocollo UWB (Ultra-Wideband) , che permetterà in futuro un tracciamento molto più preciso dei dispositivi compatibili;

alla connessione satellitare, pensata per i casi in cui non c’è rete cellulare o Wi-Fi.

Secondo quanto dichiarato da Google, queste funzionalità arriveranno presto. Intanto, la nuova interfaccia e l’integrazione potenziata con gli account Google migliorano la fruibilità generale del servizio.

Con “Funzioni Trova”, Android punta a offrire un sistema di localizzazione più completo, che non si limita più ai soli oggetti ma include anche la dimensione umana, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e connettività quotidiana.