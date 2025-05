Amazon folle con questa aspirapolvere: costa meno di 60€

La QEXREED è una potente aspirapolvere senza fili 4-In-1 che viene offerto da Amazon a un prezzo davvero incredibile. Non a caso, si tratta di un accessorio indispensabile per la pulizia degli ambienti di casa che può essere acquistato spendendo pochissimo.

Tra le principali caratteristiche che contraddistinguono questa aspirapolvere c’è un motore brushless da 160W che è in grado di fornire una potenza di aspirazione di 25Kpa, rimuovendo facilmente terra, detriti e peli di animali domestici in pochi secondi. Oltre a ciò, la presenza di un filtro HEPA avanzato consente di catturare il 99,99% delle particelle di polvere garantendo un’aria più pulita.

Aspirapolvere QEXREED a prezzo folle su Amazon

Siamo abituati alle offerte super convenienti messe a disposizione dal colosso dell’e-commerce Amazon ma quella attualmente in corso su questa aspirapolvere è veramente unica. Dunque, se volete avere a portata di mano un’aspirapolvere facile da manovrare e perfetta per poter raggiungere ogni angolo, incluso scale e interni dell’auto, senza alcuno sforzo con questo modello senza filo potete ottenere ottimi risultati in pochissimo tempo.

Con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza d’uso, il costruttore include nella confezione anche un tubo di lunghezza compresa tra 51 e 68cm permettendo, inoltre, di conservarlo comodamente con il supporto a muro. Per quanto riguarda, invece, l’autonomia questa aspirapolvere senza filo offre fino a 38 minuti in modalità Standard e 18 minuti in modalità forte. Lo stato della batteria può essere controllato tramite l’apposito indicatore.

Approfittando subito dello sconto Amazon sul prezzo di listino, questa aspirapolvere 4 in 1 può essere acquistata a soli 59,98 euro anziché 69,99 euro. Un prezzo del tutto folle per un accessorio che consente di pulire gli ambienti di casa, ma non solo, in poco tempo e senza sforzi eccessivi.