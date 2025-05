Surface Laptop Studio presto eliminato?

Secondo recenti indiscrezioni sembra che presto un altro componenti della serie Surface è destinato a scomparire dal mercato. Si tratta del Surface Laptop Studio 2. A tal proposito, Tom Warren di The Verge ha dichiarato che la produzione del dispositivo sarebbe già stata interrotta e, una volta terminata la disponibilità nei magazzini, non ci sarà un successore. Ciò significa che la gamma Surface sarà presto ridotta a due pilastri principali: il Surface Pro e il Laptop. A completare l’offerta potrebbero rimanere solo le versioni più economiche, come quelle della linea Go. Al momento si tratta ancora di indiscrezioni, ma si vocifera che la conferma ufficiale potrebbe arrivare entro giugno.

Microsoft dice addio ad uno dei dispostivi Surface

Il dispositivo “cancellato” era nato come una proposta ibrida, con un display capace di inclinarsi in più posizioni. Tale approccio rifletteva lo spirito che aveva guidato Microsoft negli anni precedenti, caratterizzato da un forte desiderio di innovazione e dalla volontà di esplorare nuovi formati e modalità di interazione con i dispositivi. La stessa filosofia aveva portato alla creazione del Surface Book, un laptop con tastiera staccabile che integrava una scheda grafica dedicata. O ancora del Surface Duo, uno smartphone con due display separati e sistema operativo Android.

Non sono mancati esperimenti più orientati al mondo professionale. Come il Surface Hub, un enorme schermo interattivo pensato per riunioni e collaborazioni aziendali. Tutti tali progetti, pur apprezzati per l’originalità, non sono mai riusciti a conquistare un pubblico ampio o ad affermarsi stabilmente sul mercato. Il ritiro del Surface Laptop Studio 2 va letto non solo come la fine di un singolo modello. Ma come il simbolo di una fase che si chiude. Ovvero quella dell’hardware sperimentale e audace, sostituita da un approccio più prudente e commerciale. Una strategia che potrebbe presentare i suoi risultati positivi con i più recenti dispositivi della gamma, ormai riconoscibili dall’intero mercato.