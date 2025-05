Apple Mappe: in arrivo i consigli degli esperti del settore

Apple Mappe migliora l’esperienza dei suoi utenti grazie ad interessanti novità. Quest’ultime si basano sulla collaborazione della piattaforma con alcune fonti autorevoli nel campo della gastronomia, dell’ospitalità e del tempo libero. Tra quest’ultime spiccano la rinomata Guida Michelin, il sito di recensioni The Infatuation e la rivista Golf Digest. Allo stesso tempo, è stata lanciata una nuova interessante funzione: la “Detailed City Experience”. Si tratta di un aggiornamento grafico avanzato dedicato a uno degli eventi sportivi più iconici del calendario internazionale.

Apple Mappe: cosa cambia con l’aggiornamento in arrivo?

La prima novità consiste nell’integrazione, all’interno delle schede dei luoghi sulla piattaforma, di contenuti curati da esperti. Chi utilizza l’app potrà così sapere, per esempio, se un ristorante ha ricevuto una stella Michelin. Oltre che leggere descrizioni ed informazioni utili. Tutto ciò sarà accompagnato dalla possibilità di effettuare prenotazioni direttamente dall’applicazione.

Basterà digitare “Guida Michelin” nella barra di ricerca per visualizzare hotel e ristoranti raccomandati. Lo stesso meccanismo vale per The Infatuation, che propone una selezione di locali apprezzati per la loro qualità e atmosfera. Ed anche per Golf Digest, che permette di individuare i migliori campi da golf secondo i criteri della prestigiosa rivista. Ma l’aggiornamento non si ferma qui. In occasione dell’imminente Gran Premio di Monaco, Apple ha scelto il celebre circuito di Monte Carlo per mostrare il potenziale della nuova funzione. Gli utenti potranno esplorare in 3D i luoghi simbolo del Principato. Inoltre, il circuito di Formula 1 è integrato nella mappa, con la rappresentazione in 3D dei punti chiave del tracciato.

L’aggiornamento comprende anche miglioramenti tecnici per la navigazione urbana. Le mappe ora mostrano con maggiore precisione le linee stradali. Inoltre, è stata introdotta una nuova vista “parabrezza” a livello strada. Si tratta di un aggiornamento importante per Apple che promette di rendere la sua app Mappe pronta a rispondere alle esigenze degli utenti.