Qualcomm continua a procedere aggiornamenti per la sua gamma Snapdragon 8s. A tal proposito, di recente è stato presentato il chip Snapdragon 8s Gen 4. Arrivato sul mercato insieme al nuovo Snapdragon 8 Elite e Snapdragon 8 Gen 3. Eppure, secondo alcune indiscrezioni diffuse su Weibo dal popolare leaker Digital Chat Station, il corso di tale strategia potrebbe subire una svolta già nel corso del 2026. Secondo quanto riportato, Qualcomm potrebbe decidere di non realizzare un ipotetico Snapdragon 8s Gen 5. Optando invece per un prolungamento della vita commerciale dell’attuale Snapdragon 8 Elite.

Qualcomm rinuncia alla serie Snapdragon 8s?

Una scelta di tal tipo porterebbe con sé diverse conseguenze per i brand. Da un lato, verrebbe meno l’offerta di un processore “di transizione” a più basso costo, ma con caratteristiche di fascia alta. Opzione che costringerebbe i produttori a ricollocare i propri piani di prodotto sulla base del chip top di gamma, eventualmente agevolato da un taglio di prezzo da parte di Qualcomm. Dall’altro, tale manovra contribuirebbe ad alzare il tasso prestazionale medio degli smartphone medio-alti. Ciò considerando che l’8 Elite mantiene un margine di potenza superiore rispetto a molti competitor collocati nella stessa fascia di prezzo.

Se tale strategia venisse confermata, il calendario di Qualcomm nel segmento premium si semplificherebbe. Accanto allo Snapdragon 8 Gen 3 (ancora utilizzato da alcuni terminali), rimarrebbe solo lo Snapdragon 8 Elite a vestire il ruolo di standard per la fascia medio-alta. Tale approccio, dunque, eliminerebbe la serie 8s come linea autonoma.

Sul piano pratico, per gli utenti finali la mossa potrebbe tradursi in smartphone mediamente più performanti, ma anche leggermente più costosi. Per i produttori, invece, si tratterebbe di rimodellare i piani di lancio, basandosi su un solo SoC di fascia alta e sulle possibili politiche di sconto applicate da Qualcomm per mantenerne l’attrattività commerciale. Non resta che attendere per scoprire se tale strategia verrà concretamente applicata e quali saranno le conseguenze di tale scelta.