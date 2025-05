MediaWorld: promo ASSURDE con PREZZI FAVOLOSI come in una fiaba

Avete mai sognato di tornare a casa e trovarla pulita, ordinata e col profumo di caffè nell’aria? No, non serve che i sette nani vi aiutino mentre voi cantate come Biancaneve. Basta un salto da MediaWorld. Non dovete desiderare uno specchio magico o sperare nell’arrivo del principe. Serve solo un click. Pensateci: quanti weekend passati tra lavatrici, aspirapolveri e padelle incrostate? E se invece tutto funzionasse con un tocco? Non sarebbe bellissimo svegliarsi e trovare la colazione pronta, la cucina in ordine e il salotto che splende? Magia? No, è solo MediaWorld. Il futuro è qui, mica nel regno incantato. E lo trovate in negozio o online, ma solo fino al 21 maggio. Poi puff, come una zucca a mezzanotte, le offerte svaniranno. Perché aspettare che la casa si sistemi da sola? Non è più tempo di favole. È tempo di sconti. E MediaWorld vi aspetta con prodotti che vi cambieranno la routine.

Offerte MediaWorld speciali

In cucina vi sentite sempre in ritardo? Con il piano a induzione SAMSUNG NZ64R3747BK/UR a 399 euro, tutto è più rapido e preciso. Addio schizzi, addio stress. Preferite una colazione da bar? La macchina da caffè DE’LONGHI Stilosa EC235 a 92,99 euro è raffinata, compatta, fa miracoli aromatici. Chi odia lavare i piatti alzi la mano! La lavastoviglie BOSCH SMS4ECI28E a 749 euro è silenziosa, tecnologica e fa il lavoro sporco per voi. Pavimenti sempre puliti anche se lavorate fuori? Il robot DREAME L10s Pro Ultra da MediaWorld a 529 euro aspira e lava in autonomia. Relax totale.

Amate il barbecue ma non avete il giardino? La griglia elettrica MOULINEX Optigrill + XL a 179 euro vi salva cena e appetito. Chi ha poco spazio apprezzerà la lavatrice BEKO MWUX81282BI/IT a 339 euro: silenziosa, profonda solo 50 cm, lava fino a 8 kg. Desiderate un frigo da film? Il frigorifero americano LG GMG860EPBE InstaView a 1849 euro è maestoso, elegante e super tecnologico. E per chi vuole cucinare leggero, la friggitrice ad aria MOULINEX Dual EasyFry&Grill a 159 euro è una sorpresa continua. Anche la lavatrice LG F4NX1008NWK Serie X1 a 429 euro merita un posto speciale. Potente, efficiente, profonda 55 cm e instancabile. Tutto da MediaWorld, ma affrettatevi: i sogni hanno una scadenza. Cliccate qui ora!