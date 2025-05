Jurassic World: La Rinascita, svelato il nome ufficiale del nuovo temibile dinosauro

Il nuovo Jurassic World: La Rinascita arriverà nelle sale il prossimo 2 luglio e il trailer pubblicato nelle scorse settimane ha anticipato uno dei protagonisti del film. Il temibile dinosauro intravisto in pochi frame sembra molto diverso da quanto siamo abituati.

Secondo le informazioni rilasciate da Empire Magazine, sarebbe meglio parlare di un abominio piuttosto che di un dinosauro vero e proprio. Infatti, il Distortus Rex o D-Rex rappresenta una versione mutata del T-Rex.

La storia che ha portato alla creazione del D-Rex non è stata condivisa e presupponiamo rappresenterà una parte fondamentale dalla trama di Jurassic World: La Rinascita. Inoltre, a giudicare dalle immagini viste nel trailer, la creatura darà filo da torcere alla squadra inviata sull’isola.

Jurassic World: La Rinascita introdurrà nuove storie, personaggi inedite e il più temibile “dinosauro” mai creato

This month's subscriber cover, illustrated by Tim McDonagh, offers a tantalising tease of the mysterious and deadly Distortus Rex – peering out from blood-spattered foliage. READ MORE: https://t.co/Uz8uMKD5LB pic.twitter.com/necFACFNeG — Empire (@empiremagazine) May 1, 2025

Ricordiamo che gli eventi di Jurassic World: La Rinascita avranno luogo cinque anni dopo quanto visto in Jurassic World: Il Dominio. La storia rappresenterà un nuovo inizio per la saga giurassica e affronterà nuovi temi introducendo personaggi slegati dalle due trilogie.

Dalle informazioni disponibili possiamo evincere che il potere genetico è stato ormai scatenato e la manipolazione del DNA viene usata per creare farmaci all’avanguardia. Tuttavia, il DNA di alcuni dinosauri è fondamentale per la realizzazione di un farmaco salvavita ma i dinosauri stanno lentamente scomparendo.

Per fortuna, alcune specie si sono adattate per sopravvivere in un’isola remota e sconosciuta. La protagonista della pellicola sarà Zora Bennet interpretata da Scarlett Johansson, il cui compito sarà quello di recarsi sull’isola per recuperare il DNA di alcune tra le specie più grandi presenti.

La squadra dovrà fronteggiare le minacce giurassiche oltre che l’imponente D-Rex. Possiamo immaginare che la creatura rappresenti uno dei tanti esperimenti effettuati prima della creazione del Jurassic Park. Una variante fuori controllo che avrebbe fatto impallidire perfino l’Indominus Rex.